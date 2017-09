LEGO Junior Sets zu gewinnen!

Ab Ende September gibt es ein Wiedersehen mit Lightning McQueen – der dritte Cars-Film kommt in die Kinos. Passend dazu verlosen wir LEGO Junior Spielsets für Kinder ab vier Jahren.



Zum Filmstart des neuen Disney Pixar Cars 3: Evolution, der ab 28. September in den deutschen Kinos läuft, wurde der offizielle Trailer mit LEGO Produkten nachgestellt – schaut mal rein:

Und mit etwas Glück könnt ihr hier eines der tollen LEGO Junior Sets passend zum Film gewinnen – wir verlosen 4 x Smokey’s Garage.

Hier bis zum 11. Oktober mitmachen!

Anrede Frau Herr Vorname: Nachname: Straße/Hausnr.: Plz/Ort: Vorwahl/Telefon: E-Mail: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass Bayard Media und der Sailer-Verlag mich zukünftig per Telefon und/oder E-Mail über interessante Angebote und Aktionen informiert. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen (z. B. per E-Mail: Datenschutz@bayard-media.de).

Was Kinder an Cars fasziniert

Mit den Geschichten rund um Lightning McQueen und seine Freunde haben die jungen Fans nicht nur Spaß, sie lernen dabei auch eine Menge fürs Leben. In der aktuellen Schule + Familie erklärt eine Psychologin, warum die Auto-Geschichten für Kinder so fasszinierend sind. Und wir stellen tolle Cars-Produkte vor!

Schule + Familie, das Magazin für Eltern von Grundschülern, gibt es jetzt am Kiosk oder online in unserem Shop.

Merken