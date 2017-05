Pfingsten mit der ganzen Familie

Weihnachten, Ostern und Pfingsten: Das sind die höchsten christlichen Feste. Über viele Jahrhunderte haben sich dazu Traditionen entwickelt, die heute einfach dazugehören. Hier haben wir drei Bräuche für euch, die der ganzen Familie gefallen.



Christen feiern Pfingsten 49 Tage nach der Auferstehung Jesu am Ostersonntag, weil sich – so steht es in der Bibel – dann der Heilige Geist den Jüngern und Aposteln zeigte: Sie nahmen gerade an einem jüdischen Erntedankfest teil, als der Heilige Geist über sie kam. Plötzlich konnten sie deshalb verschiedene Sprache sprechen und vielen Menschen von Jesus erzählen. Dadurch ließen sich Viele in Jerusalem taufen und die erste christliche Gemeinde entstand.

Diese Pfingstbräuche gibt es bei uns:

Pfingstochse

Die Pfingstochsen-Tradition kommt aus der Landwirtschaft: Die Bauern führten ihre Herde an Pfingsten das erste Mal auf die Weide und schmückten den prächtigsten Ochsen mit Blumen. Als Pfingstochse bezeichnet man heute aber auch das Familienmitglied, das an Pfingsten am längsten schläft. Früher hat man denjenigen sogar geschmückt und in einer Schubkarre durchs Dorf gefahren – lässt sich das heute vielleicht durch eine Runde im Bobbycar ersetzen?

Pfingstbuschen

Eltern hängen für ihre Kinder einen Pfingstbuschen auf: Sie binden Birkenzweige mit einem weißen Band zusammen und machen frisch gebackene Tauben aus Rührteig daran fest. Lecker!

Pfingstkönig

Der Pfingstkönig wird beim Ringstechen gekürt. Kleine und große Reiter traben auf ihren Pferden um einen Baum, an dem ein Band mit einem Ring herunterhängt. Wer die meisten Stäbe durch den Ring geworfen hat, wurde zum Pfingstkönig gekürt. In vielen Gemeinden gibt es im Anschluss einen Fest-Umzug. Der Pfinstkönig lässt sich natürlich auch ohne Pferde ermitteln: Wer wird im Vorbeilaufen die meisten Bälle durch einen Reifen oder in einen Eimer?

Mit diesen Bräuchen bereitet das Pfingstfest noch mehr Freude. Gibt es am Nachmittag noch einen leckeren Kuchen, ist die ganze Familie zufrieden. Wie wär’s zum Beispiel mit einem selbst gemachten Erdbeer-Quarkherz? Hier geht’s zum Rezept.