Vergiftete Babynahrung – wie Eltern am besten reagieren

Ein Unbekannter erpresst deutsche Handelskonzerne und droht damit, Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften. In Friedrichshafen am Bodensee wurde manipulierte Babynahrung sichergestellt. Alle Infos zu dem Fall:



Was ist passiert?

Einer oder mehrere Unbekannte wollen von Lebensmittelkonzernen einen zweistelligen Millionenbetrag erpressen und haben Mitte September damit gedroht, Produkte zu vergiften. Bereits vergangene Woche sind dann in einem Supermarkt in Friedrichshafen am Bodensee Babygläschen aufgetaucht, deren Inhalt mit dem Giftstoff Ethylenglykol vermischt war. Die Gläschen wurden – nach einem Hinweis des Erpressers an den Markt – von Angestellten noch vor Ladenöffnung entdeckt.

Das Gift

Ethylenglykol wird zum Beispiel als Frostschutzmittel verwendet und ist eine farblose Substanz, die süßlich schmeckt. Sie fällt daher in vielen Lebensmitteln wie zum Beispiel Babybrei nicht auf. Da Ethylenglykol chemisch gesehen eine Alkoholverbindung ist, ähneln die Vergiftungs-Symptome denen eines Alkohol-Rauschs, also zum Beispiel Schwindel und Bewusstseinsstörungen. Auch Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen können auftreten. Als tödliche Dosis gelten rund 1,4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht – bei einem sechs Kilogramm schweren Baby wären das knapp 8,5 Milliliter, was in etwa eineinhalb Teelöffeln des reinen Giftstoffs entspricht. Symptome können aber natürlich schon beim Verzehr geringer Mengen auftreten, Betroffene sollten dann sofort einen Arzt aufsuchen. Schnell erkannt, ist eine Ethylenglykol-Vergiftung gut behandelbar.

Auf das Knacken beim Öffnen achten

Die Polizei möchte keine Panik schüren, rät aber zur Vorsicht. Achten Sie beim Einkauf darauf, dass Lebensmittel-Verpackungen ungeöffnet bzw. nicht beschädigt sind. Gläschen mit Babynahrung, aber auch andere Konserven oder Saftflaschen mit Metalldeckel knacken beim ersten Öffnen. Die Deckel sind außerdem leicht nach innen gewölbt, wenn das Produkt noch nicht geöffnet wurde. Sollte Ihnen ein verdächtiges Produkt auffallen, melden Sie dies zuerst den Mitarbeitern im Markt.

Hinweis-Hotline

Die Polizei Konstanz hat für Hinweise eine Telefon-Hotline eingerichtet unter 07531-995-3434. Das Überwachungsvideo eines Supermarkts, das einen mutmaßlichen Täter zeigt, finden Sie HIER.