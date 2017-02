Ein einfacher aber effektiver Trick: Lassen Sie immer nur so viel Arbeit anfallen, wie Sie in einer Stunde gut abarbeiten können. So behalten Sie immer den Durchblick und können gelassen bleiben.



Könnten Hauswirtschafterinnen Häuser bauen, dann wäre neben der Küche mit Vorratsraum nach Norden auch ein Hauswirtschaftsraum für Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett, Nähmaschine und Schuhputzzeug. Die meisten Frauen können davon nur träumen. Auch wenn Sie Ihr Bügelbrett immer wegräumen müssen und keinen Platz für schmutzige Schuhe haben, die darauf warten, geputzt zu werden: Schaffen Sie sich irgendwo eine Ecke, einen Arbeitsplatz, wo unerledigte Aufgaben auch mal liegen bleiben können.

Besonders hilfreich

Denken Sie immer in Arbeitseinheiten von einer Stunde! Lassen Sie (nur) so viel Bügelwäsche, so viele schmutzige Schuhe, so viel Flickwäsche oder so viel dreckiges Geschirr zusammenkommen, dass Sie Bügeln, Schuheputzen oder das Abspülen innerhalb einer Stunde erledigen können. Ist es weniger, lohnt sich das Anfangen nicht. Ist es mehr, wird es gleich zum Berg. Setzen Sie sich beim Bügeln hin! Das schont die Beine.

Welche Arbeitsgeräte brauche ich?

Wie viele Küchenmesser haben Sie? Und welches benutzen Sie? Wahrscheinlich haben auch Sie ein Lieblingsmesser, mit dem Sie am besten hantieren können. Ähnlich ist es mit Töpfen und Pfannen. Also: Lieber weniger Geräte und dafür gute!

Die meisten Hausfrauen schwören auf ihre Küchenmaschine mit Mixer, Gemüsehobler und Knethaken, aber nur, wenn sie zum Einsatz nicht extra aufgebaut werden muss. Ein Gefrierschrank macht unabhängig.

