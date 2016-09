Männer holen bei der Betreuung auf

Kranke Kinder sind Männersache – zumindest ein bisschen, das hat die Studie einer Krankenkasse ergeben. Demnach waren es 2015 zu einem Fünftel die berufstätigen Väter, die die kleinen Patienten betreuten. Mehr Infos hier:



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heutzutage in aller Munde. Dabei stehen immer noch eher die Mütter vor entsprechenden Herausforderungen und sind zum Beispiel für die Betreuung der kranken Kindern zuständig. Doch so langsam scheinen sich auch mehr Väter ihrer familiären Verantwortung bewusst zu werden und bleiben zu Hause, wenn es nötig ist.

Meist kümmern sich die Mütter, aber…

Eine bundesweite Auswertung der KKH Kaufmännische Krankenkasse ergab jetzt: Im vergangenen Jahr waren es immerhin zu einem Fünftel die berufstätigen Väter, die wegen eines kranken Kindes zu Hause blieben. Die KKH zahlte für 19 Prozent aller Fehltage wegen kranker Kinder Lohnersatz an Männer. „Damit blieben Väter fast doppelt so häufig wegen ihres kranken Nachwuchses zu Hause wie noch im Jahr 2008“, so Benjamin Dill vom KKH-Serviceteam in Augsburg. „Dennoch sind es in vier von fünf Fällen nach wie vor die Mütter, die sich um kranke Kinder kümmern. Hier ist also für die Väter noch viel Luft nach oben.“

Hamburger Väter liegen vorne

Den bundesweit höchsten Anteil beim Kinderkrankengeld haben die Väter in Hamburg, dicht gefolgt von Berlin. Auf dem letzten Platz liegen die Männer in Baden-Württemberg.

So kümmern sich die Väter in den einzelnen Bundesländern: