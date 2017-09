Schlafberatung und Hilfe für Schreibabys

Über das Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ und die Ferber-Methode wird immer wieder heftig diskutiert. Wenn das Baby nachts keine Ruhe findet, brauchen Eltern professionelle Hilfe. Hier finden Sie Adressen von Beratungsstellen in Ihrer Nähe.



Viele der genannten Experten in Beratungsstellen, Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) und Privatpraxen bieten neben der Schlafberatung auch Hilfe für Schreibabys sowie Rat bei Still- und Fütterproblemen.

Alle Ansprechpartner nach Postleitzahlen geordnet als kostenlosen Download



Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 0, zum Beispiel Dresden, Leipzig, Chemnitz

Schlafberatung_0.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 1, zum Beispiel Berlin, Potsdam

Schlafberatung_1.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 2, zum Beispiel Hamburg, Lübeck, Bremen

Schlafberatung_2.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 3, zum Beispiel Hannover, Paderborn, Braunschweig

Schlafberatung_3.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 4, zum Beispiel Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund

Schlafberatung_4.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 5, zum Beispiel Köln, Leverkusen, Aachen

Schlafberatung_5.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 6, zum Beispiel Frankfurt/Main, Darmstadt, Heidelberg

Schlafberatung_6.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 7, zum Beispiel Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg

Schlafberatung_7.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 8, zum Beispiel München, Ingolstadt, Augsburg

Schlafberatung_plz8.pdf

Beratungsstellen im PLZ-Gebiet 9, zum Beispiel Nürnberg, Würzburg, Regensburg

Schlafberatung_9.pdf