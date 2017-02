„Darf ich Rohmilchkäse essen, wenn ich stille?“

In der Schwangerschaft müssen werdende Mamas dem Baby zuliebe auf einige Dinge verzichten, etwa auf Käse aus Rohmilch. Aber wie ist das während der Stillzeit?



„Im Geburtsvorbereitungskurs wurde gesagt, dass wir auch in der Stillzeit auf Rohmilchkäse verzichten sollen.“ Jetzt ist Paula (im 8. Monat schwanger) unsicher. Dass Schwangere auf Käse aus roher, also nicht hocherhitzter Milch (zum Beispiel Allgäuer Emmentaler, Camembert de Normandie, Roquefort oder Parmesan) verzichten sollten, weiß sie. Denn diese Käsesorten können Listerien enthalten und diese Bakterien wiederum könnten bei Ungeborenen eine gefährliche Infektion, die Listeriose, auslösen.

Aber dürfen deshalb auch Stillmamas keinen Rohmilchkäse essen?

Abwechslung auf dem Speiseplan

„Nein, es gibt für stillende Mütter keine Einschränkungen“, erklären Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm und Hebamme Aleyd von Gartzen in Leben & erziehen. „Sie dürfen jetzt alles essen, was in der Schwangerschaft tabu war. Rohmilch- und Weichkäse, Tartar, Mett, Räucherlachs, Sushi… Auch ein bis zwei Tassen Kaffee, Schwarz- oder Grüntee vormittags direkt nach dem Stillen sind okay.“

Auf Alkohol und Nikotin verzichten Stillende natürlich weiterhin.