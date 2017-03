Hypnosegeburt für Anfänger

Endlich schmerzfrei und entspannt durch die Geburt? Seitdem Promi-Mütter- wie die englische Prinzessin Kate- mithilfe der Hypnose entbunden haben, ist diese Methode auch hierzulande ein Trend. Aber was steckt eigentlich dahinter?



Die Hebamme schwingt solange einen Pendel vor den Augen der Schwangeren, bis sie nach einigen Sekunden total weggetreten ist – so stellt sich jeder eine Geburtshypnose vor, der zum ersten Mal davon hört. Aber das ist falsch. Unter Hypnobirthing versteht man einen Entspannungsprozess, der den Schwangeren die Angst vor der Geburt nimmt.

Konzept einer schönen Geburt

Die Idee: Ängste vermeiden, um Schmerzen zu lindern. Wer sich nicht vor der Geburt fürchtet, schüttet keine Stresshormone aus, verkrampft nicht und bleibt dadurch schmerzfreier. Wenn das Baby kommt, bleibt die Schwangere durch Hypnose konzentriert, tiefenentspannt und fit. Es ist das Ziel, die Geburt zu einer angenehmen und glücklichen Erfahrung zu machen.

Wie läuft eine Hypnosegeburt genau ab?

In der Vorbereitungsphase versuchen Frauen sich die Geburt vorzustellen und in Gedanken mit einem Wohlfühlort zu verknüpfen. Außerdem trainiert man sich Atemtechniken zur Entspannung und zur Unterstützung der Muskeltätigkeit an. Mithilfe von Musik und Büchern probieren die Schwangeren sich zusätzlich zu entspannen. Nach vielen Übungen, gelingt es sich selbst während der Geburt zu hypnotisieren: Der Geburtsbegleiter, antrainierte Entspannungsmusik oder bestimmte Schlüsselwörter versetzen die Schwangere dann in Trance.

Für wen geeignet?

Da die Hypnosegeburt keine Nebenwirkungen hat, ist sie für alle Frauen geeignet, die nicht aus medizinischen Gründen auf einen Kaiserschnitt angewiesen sind. Denn Geburtshypnose ist dafür gedacht, ein Kind auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen. Problematisch wird die Hypnobirthing nur für Frauen, die unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen leiden oder traumatische Vorerfahrungen haben. In so einem Fall, empfiehlt es sich den Kurs bei einem Hypnotherapeuten zu machen, statt bei der Hebamme.