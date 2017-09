Leben & erziehen – Ausgabe 10/2017

In der neuen Ausgabe von Leben & erziehen: wie Kinder gesund und glücklich aufwachsen, was Eltern auf der Suche nach einem Kita-Platz zusteht, 10 Thesen zum Babybrei und was wirklich stimmt. Außerdem sprechen wir mit Magdalena Neuner über gesunde Ernährung und verlosen einen Familotel-Aufenthalt und Legoland-Tickets.



Titelthema

Fit für morgen

Wie wachsen unsere Kinder gesund und glücklich auf? Experten nennen 7 wichtige Bausteine für die ersten Jahre



Ernährung

Aus der Gerüchteküche

Zehn Thesen zum Brei – und was wirklich stimmt

Milch für alle Fälle

Manche Babys brauchen spezielle Nahrung. Aber welche? Ein Überblick

„Als Eltern muss man kreativ sein“

Magdalena Neuner im Tischgespräch

Babynahrung: Was das Etikett verrät

Diese Angaben sind wichtig

Gesundheit & Pflege

7 Schritte zum Bademeister

Das Baby sicher halten und sanft waschen

In trockenen Tüchern

So finden Eltern die passende Windel für ihr Kind

Läuse-Alarm

Tipps zur richtigen Behandlung

Entwicklung & Erziehung

Erziehen ohne Schimpfen – geht das?

Eine Mutter hat’s probiert

Weißt du noch?

Woran Kinder (und ihre Eltern) sich erinnern

Kindergarten

Ihr gutes Recht in Sachen Kita

Aktuelle Urteile und was Eltern zusteht

Spielen & Fördern

Spielzeug für kleine Tüftler

Zum Bauen, Konstruieren, Puzzeln

„Man muss das Kind in sich bewahren“

Interview mit Autor Paul Maar

Nachschub für Leseratten

Die neuen Bilderbücher

Schwangerschaft & Geburt

Rettet die Lebensretter

Warum es sich lohnt, Nabelschnurblut einzulagern

Geld, Recht & Service

Stiefel im Anmarsch

Die neuen Boots für Herbst und Winter

Familie & Partnerschaft

Ella Atemlos

Eine Familie erzählt von ihrem Alltag mit einem schwerkranken Kind

Kreativ

Unbekannte Flugobjekte

Fallschirm und Vögel zum Basteln

Der große Ratgeber

Leben mit Kindern 0 – 1

Ideen für die Babyparty

Ist Sand ungesund?

Leben mit Kindern 1 – 3

Ein Zimmer für zwei Kinder – so klappt’s

Wie bleibt der Gurt im Kindersitz zu?

Leben mit Kindern 3 – 6

Keine Angst vor dem Hund: Tieren sicher begegnen

Rubriken

Ihre Seiten

Kindermund/Leserbriefe

