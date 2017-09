Was feiern wir eigentlich am Erntedankfest?

Nicht nur im Christentum hat das Erntedankfest eine lange Tradition. Schon die alten Griechen und Römer veranstalteten Opferfeste für ihre Götter. Worum es dabei geht und was es mit den Strohpuppen auf sich hat.



Das Erntedankfest feiern die meisten christlichen Gemeinden am ersten Sonntag nach Michaelis (29. September) bzw. am ersten Sonntag im Oktober. Zu den Gottesdiensten bringen die Gläubigen an diesem Tag Körbe mit Obst, Gemüse oder Getreide mit und stellen sie vor den Altar. Denn bei dem Fest geht es darum, Gott für die Ernte des zu Ende gehenden Jahres zu danken. Die Nahrungsmittel verteilen die Kirchen dann an karitative Einrichtungen und Bedürftige.

Gegen Hunger in der Welt

Am Erntedank-Sonntag wird auch an diejenigen gedacht, die nicht genügend zu essen haben, etwa mit Sammlungen für Solidaritäts-Aktionen wie „Brot für die Welt“. Und weil es am Erntedankfest auch um die „Bewahrung der Schöpfung“ geht, appellieren die Geistlichen an das Umweltbewusstsein und sprechen zum Beispiel über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.

Bewusstsein für die Natur

Früher hatten die Menschen noch einen direkten Bezug zur heimischen Ernte. Ihr Wohl war schließlich davon abhängig, vor allem im nahenden Winter. Mit der Industrialisierung hat sich das allmählich verändert: Die Massenherstellung von Nahrungsmitteln, das Leben in Städten und die Globalisierung schmälerten das Bewusstsein vieler Menschen dafür, wo ihr Essen eigentlich herkommt.

Bräuche und Traditionen

In den vergangenen Jahren ist der Bezug zur Natur und das Umweltbewusstsein in Europa wieder stärker geworden. Und zu Erntedank haben sich alte Bräuche vielerorts gehalten: Oft gibt es Spielmannszüge oder Wagen, die mit Blumen und Erntekronen geschmückt sind. In ländlichen Regionen stellen Landwirte Erntepuppen aus Strohballen aufs Feld, die sie dort als Opfergaben präsentieren. Auch Festessen und Tänze zählen zu den Traditionen, die sich bis heute gehalten haben.