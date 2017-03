Der richtige Zeitpunkt für die Kita

Mit 6 Monaten oder doch lieber mit zwei Jahren? Für Eltern keine einfache Entscheidung. Wann der Nachwuchs in eine Krippe kann, hängt von unterschiedlichen Kriterien ab.



„Kinder sollten beim ersten Kitabesuch idealerweise älter als zwölf Monate sein. Denn im ersten Lebensjahr brauchen die Kleinen eine sichere Bindung, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln und Vertrauen aufzubauen,“ sagt Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung. In den ersten zwölf Monaten sollten Kinder nicht von ihrer Bezugsperson über mehrere Stunden getrennt werden, meint Annette Stein: „Wenn die Qualität der Kita stimmt und das Kind sich wohlfühlt, kann der Nachwuchs dann ab dem ersten Geburtstag in die Kita gehen“, weiß Anette Stein, „ ohne dass die Mutter- bzw. Vater-Kind-Beziehung darunter leidet.“

Eine sichere Bindung ist das A und O

Doch was der richtige Zeitpunkt ist, lässt sich nicht nur am Alter festmachen. „In erster Linie müssen Kinder beim Krippeneintritt gesund sein – und sich sicher fühlen “, rät Anette Stein. Aus Sicht der Expertin ist die wichtigste Voraussetzung für den Kitaeintritt eine gute Mutter- bzw. Vater-Kind-Bindung. Und: wenn Eltern Zweifel wegen der Betreuung haben, spüren das die Kleinen sofort. Eltern sollten sich also auch fragen, ob sie selbst bereit sind für diesen Schritt – und sich und ihrem Kind genügend Zeit für die Umstellung geben.

Eingewöhnung braucht Zeit

„Viele Eltern unterschätzen die Dauer der Eingewöhnungsphase“, sagt Anette Stein, „manche Kinder brauchen bis zu zehn Wochen um sich vollständig einzugewöhnen.“ Gut, wenn Eltern ihrem Kind dabei helfen. Das kann so aussehen: Anfangs sind Sie den ganzen Tag mit dem Kind in der Einrichtung. Die Zeiten, in denen das Kind ohne Eltern in der Kita bleibt, werden immer länger. Und die Expertin hat noch einen Tipp für Eltern: „In der ersten Zeit in der Krippe bitte nicht in den Urlaub fahren. Wird die Eingewöhnungsphase einmal länger unterbrochen, beginnt sie wieder von vorne.“

Die richtige Krippe finden

Auf was muss ich achten, wenn ich eine Betreuung suche? Anette Stein gibt fünf Tipps, woran Eltern eine gute Krippe erkennen.