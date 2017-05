Kennen Sie eine Hausfrau, die den Speiseplan für zwei oder drei Wochen im Voraus schreibt, wie es in manchen Haushaltsratgebern steht? Wahrscheinlich nicht. Denn so ein Plan geht am Alltag vorbei. Wie es besser geht.



Ungeplante Gäste oder ein Besuch im Restaurant bringen alles durcheinander. Eine grobe Wochenplanung dagegen gibt Orientierung und lässt noch genügend Spielraum, um auf unvorhersehbare Sonderangebote zu reagieren oder Reste zu verwerten. Das sollte pro Woche auf Ihrem Küchenzettel stehen:



2 x Fleisch

1 x Fisch

1 x ein vegetarisches Hauptgericht

1 x Nudeln

1 x Reis

1 x Kartoffeln

1 x Süßspeise

Das gehört noch auf den Einkaufszettel

Rohkost wie Paprika, Möhren, Gurken und Tomaten sowie frisches Obst. Das ist gut für den Hunger zwischendurch. Eine Avocado, aufgeschnitten und mit Salz, Pfeffer und Balsamico-Essig gewürzt, dazu idealerweise ein Vollkornbrot, ist ein schnelles, gesundes und leckeres Essen! Übrigens: Viele kleine Kinder lieben Avocados, wahrscheinlich deshalb, weil dieses Gemüse wenig Eigengeschmack hat und angenehm im Mund zergeht. Probieren Sie es aus!

Tipp: Tiefkühlgemüse am besten ungewürzt kaufen. Im Fertiggericht sind zu viel Fett und Geschmacksverstärker. Selber würzen, dann kann auch das Baby mitessen!