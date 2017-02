Ab wann können Kinder Danke sagen?

Benimm ist in… weil es das Miteinander schöner macht. Vieles können Kinder schon früh lernen. Hier eine kleine Aufstellung, was Kinder in welchem Alter können.



Grüße erwidern, ein paar Minuten still sitzen, Schimpfwörter vermeiden, Bitte und Danke sagen – wann können Kinder das? Unser kleiner Knigge für Anfänger.

Was können Kinder in welchem Alter lernen?

Ab 2 Jahren:

* Bitte und Danke verstehen

* Grüße erwidern

* ein paar Minuten ruhig am Tisch sitzen bleiben

* beim Aufräumen helfen

* beim Tischdecken helfen

Ab 3 Jahren:

* Bitte und Danke sagen

* selbstständig grüßen

* Hände waschen vor dem Essen und nach dem Toilettengang

* keine Spielsachen mit an den Tisch nehmen. Die Ausnahme ist der Teddy oder die Puppe, denn mit einem Lätzchen um den Hals helfen sie, Tischregeln zu trainieren.

* warten, bis alle mit dem Essen beginnen

* nichts bewusst auf den Boden werfen

* 15 Minuten am Tisch sitzenbleiben

* auch mal ein paar Minuten geduldig warten

* Schimpfwörter vermeiden