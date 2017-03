Erziehung leicht gemacht

Ihr Kind will sich nicht die Zähne putzen? Oder es wird gerade rot vor Wut? Mit unseren Erziehungs-Tricks lösen Eltern kleine und größere Probleme im Handumdrehen.











Der tägliche Kampf im Bad oder: Erste Hilfe beim Zähneputzen

Da hilft der Bärenparty-Trick:

Erzählen Sie eine Zahnputzgeschichte: „In der Höhle gab es eine wilde Bärenparty! Mach mal den Mund weit auf, damit ich saubermachen kann. Oh! Da liegt noch einer, der hat wohl zu viel Kakao getrunken. Raus mit dir, die Party ist vorbei! Oh! Und was haben wir denn da? Lass mich mal sehen! Huch! Noch ein Rest Schokolade. Und wer versteckt sich da zwischen den Vorderzähnen? …“ Und morgen wird der Mund zum Freibad und die Zunge ist die Rutsche.

Kleiner Mann, große Wut?

Da hilft der Haudrauf-Trick:

Statt „Hauen ist verboten!“, sollten Eltern sagen: „Du darfst niemandem wehtun!“ In der Wut auf ein Kissen einschlagen oder mit dem Fuß aufstampfen darf aber mal sein. Danach kann man in Ruhe über die Sache sprechen.