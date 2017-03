Glücksformeln für Familien

Erziehung kann so schön sein – denn Eltern dürfen es entspannt angehen und müssen nicht perfekt sein. Wie das gelingt, verraten fünf Erziehungsexperten .



Deutschlands bekannteste Erziehungsexperten Dr. Herbert Renz-Polster, Dr. Jan-Uwe Rogge, Felicitas Römer und Corinna Knauf sowie ihr dänischer Kollege Jesper Juul verraten ihre persönlichen Glücksrezepte für Familien.

„Authentizität und Respekt“

Jesper Juul ist Europas gefragtester Erziehungsexperte und Buchautor (z. B. „4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen“, Gräfe und Unzer). Der Vater eines Sohnes (und mittlerweile auch Großvater) geht davon aus, dass Kinder von Geburt an sozial und emotional so kompetent sind wie Erwachsene. Diese Kompetenz muss ihnen nicht erst durch Erziehung beigebracht werden.

Seine Glücksformel: Gegenseitiger Respekt. Eltern, die ihre eigenen Grenzen und die ihrer Kinder ernst nehmen und gemeinsam nach einer Lösung suchen, mit der alle leben können.

Was macht unglücklich? Perfektionistische Eltern, die sich und den Kindern keine Fehler erlauben.

Zitat: „Erziehung ist kein Leistungssport!“

„Verständnis und Freiraum“

Dr. Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt, Autor und vierfacher Vater. In seinem Buch „Menschenkinder“ (Kösel-Verlag) betrachtet er Erziehung und Entwicklung aus evolutionsbiologischer Sicht. Wenn man die Ur-Instinkte von Kindern kennt, versteht man auch, warum Kinder sich in bestimmten Fällen so oder so verhalten. Das macht Erziehung leichter.

Seine Glücksformel: Es geht nicht darum, was Eltern alles tun müssen, damit ihre Kinder so werden, wie sie sollen. Wichtig ist im Gegenteil, was Väter und Mütter bleiben lassen sollten, um keinen unnötigen Stress zu veranstalten.

Was macht unglücklich? Wenn man versucht, die Kinder in die Spur zu bekommen.

Zitat: „Kinder müssen nicht verändert und erzogen, sondern in ihrer Entwicklung unterstützt werden.“

„Gelassenheit und Zuversicht“

Dr. Jan-Uwe Rogge arbeitet als Familien- und Kommunikationsberater und hat mehr als 15 Erziehungsbücher veröffentlicht (etwa mit Angelika Bartram: „Wie Erziehung garantiert misslingt“, Gräfe und Unzer). Er ist verheiratet, hat einen Sohn und ist der Meinung, dass es perfekte Erziehung nicht gibt.

Seine Glücksformel: Alle Gefühle ausleben, dann kommt das Glück von ganz alleine.

Was macht unglücklich? Sich ständig zu fragen: Was habe ich falsch gemacht. Der Wunsch nach dem perfekten Kind.

Zitat: „Eltern sollten sich nicht ständig Sorgen über die Folgen ihres Handelns machen: Statt zu fragen ,Wo soll das enden?‘, wenn das Kind nachts im Elternbett schläft, sollte man zuversichtlich sagen: ,Das wird schon werden!’“

„Muße und Geduld“

Felicitas Römer ist systemische Paar- und Familientherapeutin, Elterncoach, Buchautorin (z. B. „Meine liebe Nervensäge. Warum störende Kinder nicht gestört sind und wie wir ihnen helfen können“, Beltz). Die vierfache Mutter sieht Erziehung als Experiment und ist der Meinung, Eltern sollten mehr Bestätigung und Wertschätzung von Erzieherinnen und Experten bekommen, statt immer nur Kritik.

Ihre Glücksformel: Geduldige, entspannte Eltern und Erzieherinnen, die Vertrauen in die selbstgesteuerte Entwicklung des Kindes haben. Zeit und Muße, um mit den Kindern ohne schlechtes Gewissen auf der Couch zu liegen, zu lesen oder zu kuscheln.

Was macht unglücklich? Leistungsvergleiche, Erfolgsdruck, Förderwahn, zu viele Erwartungen.

Zitat: „Kinder zu beobachten, wenn sie völlig konzentriert vor sich hinspielen und so ganz bei sich selbst sind: Das macht glücklich!“

„Mut und Individualität“

Corinna Knauff ist Heilpädagogin, Therapeutin, Autorin und nach eigener Aussage eine „ausreichend gute Mutter“ für ihre beiden Kinder. In ihrem Buch „Ich bin eine gute Mutter“ (Campus-Verlag) erklärt sie, warum es Kindern besser geht, wenn Eltern nicht immer perfekt sein wollen.

Ihre Glücksformel: Eltern, die selbstbewusst nach eigenen Vorstellungen erziehen und Fehler nicht fürchten.

Das macht unglücklich: Eltern, die glauben, nur dann anerkannt und liebenswert zu sein, wenn sie perfekt sind. Das setzt Kinder unter einen höllischen Leistungsdruck.

Zitat: „Mütter dürfen auch mal egoistisch sein, ohne dass es ihren Kindern gleich schadet.“