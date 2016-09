Was tun, wenn das Kind krank ist, beide Eltern aber wieder arbeiten müssen? Dann springen ehrenamtliche Helferinnen ein, die zu den Familien nach Hause kommen und sich um die kleinen Patienten kümmern.



Ein krankes Kind ist zu Hause am besten aufgehoben. Das wissen auch die vielen Helfer der Betreuungs-Dienste, die auf kleine Patienten spezialisiert sind. Sie kommen, wenn die Eltern arbeiten müssen, das Kind aber nicht in Krippe, Kita oder Schule gehen kann.

Hier helfen Notfallmamas

Solche Projekte gibt es in vielen Städten: zum Beispiel den Notmütterdienst für Frankfurt, Berlin, Hamburg und Köln. Die Notfallmamas springen in Hamburg, Berlin und Frankfurt ein und versorgen das kranke Kind.

In München gibt es die Aktion „Zu Hause gesund werden“. In Bergisch-Gladbach können sich Eltern an den Mütternotdienst wenden, in Düsseldorf an die Vermittlungsstelle KiND im VAMV.

In Augsburg gibt es für solche Fälle das Projekt „Rotznase“, das Eltern auch kurzfristig eine Fee vermittelt (Abkürzung für „Familien Entlastender Einsatz“).

Ansprechpartner vor Ort finden

Sicherlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen ehrenamtlichen Betreuungsdienst! Mehr Infos zu den Angeboten vor Ort bekommen Sie beim Jugendamt, bei der Sozialstation, bei der Krankenkasse oder der Bezirksstelle der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Roten Kreuzes, der Caritas oder des Diakonischen Werks.