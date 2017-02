Experten beruhigen: Keine Gefahr für Kinder in Deutschland

In den USA sollen zehn Kleinkinder nach der Einnahme einer homöopathischen Arznei gestorben sein. Die Fälle werden derzeit geprüft. Warum sich Eltern hierzulande keine Sorgen machen müssen.



Die Nachricht macht Eltern Angst: In den USA sollen zehn Kleinkinder nach der Einnahme einer homöopathischen Arznei gestorben sein. Die Fälle werden derzeit geprüft.

Wegen Zahnungsschmerzen hatten die Kinder Berichten zufolge Tabletten mit dem Wirkstoff Belladonna (Schwarze Tollkirsche) bekommen. Derzeit prüft die amerikanische Arzneimittel-Sicherheitsbehörde den Fall. Auch in Deutschland gibt es homöopathische Arzneien mit diesem Wirkstoff.

Entwarnung für deutsche Eltern

Eltern hierzulande können ihr Kind aber weiterhin bedenkenlos homöopathisch behandeln. „Die in Deutschland verfügbaren homöopathischen Medikamente sind sicher“, teilt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Anfrage von Leben & erziehen mit. Auf dem deutschen Markt seien keine vergleichbaren homöopathischen Mittel wie in den USA erhältlich.

Hierzulande gibt es strenge Kontrollen, die ein Mittel durchlaufen muss, bevor es für den deutschen Markt zugelassen wird. Die geltenden Regeln sind damit um ein vielfaches strikter und deutlich stärker am Schutz der Patienten orientiert als in den USA.

Das bestätigt auch Dr. Martin Lang, bayerischer Landesvorsitzender der Kinder- und Jugendärzte: „Eltern müssen sich keine Sorgen machen. Es ist völlig undenkbar, dass so etwas in Deutschland passiert. Einen derartigen Fall hat es noch nie gegeben.“

Was steckt dahinter?

Der Wirkstoff Belladonna ist das Gift der Schwarzen Tollkirsche. Bei der Herstellung homöopathischer Arzneien (z. B. Globuli) wird die Ausgangssubstanz schrittweise extrem verdünnt und verschüttelt. „Diese Verdünnung ist so stark, dass sich der Wirkstoff ab einer gewissen Potenz nicht mehr nachweisen lässt. Sollte sich also herausstellen, dass die Ursache der Todesfälle in den USA tatsächlich die eingenommen Mittel sind, kann es sich dabei nur um gravierende Fehler bei der Herstellung gehandelt haben“, sagt Kinderarzt Dr. Martin Lang.