Jetzt gegen FSME impfen

Wenn Eltern ihr Kind gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen lassen wollen, sind die Wintermonate die richtige Zeit dafür.



Je nach Witterung sind Zecken in den Monaten März bis November aktiv – eine Immunisierung gegen das FSME-Virus ist also vor oder nach dieser Zeit am sinnvollsten. Denn der Impfstoff braucht einige Zeit, bis er wirkt. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die FSME-Impfung für Kinder, wenn sie in einem Risikogebiet leben. Infos zu diesen Regionen finden Sie unter www.zecken.de.

Wie oft wir gepikst?

In der Regel sind drei Impfungen notwendig, nach der ersten Spritze impft der Arzt ein bis drei Monate später erneut. Die dritte Impfung ist dann fünf bis zwölf Monate nach der zweiten Impfung fällig. Der Impfschutz hält dann mindestens drei Jahre, danach wird eine Auffrischung nötig. Bereits nach zwei Impfungen besteht ein Schutz vor FSME, der allerdings nur etwa ein Jahr anhält.

Natürlich spricht nichts dagegen, sich auch im Frühjahr oder Sommer gegen FSME impfen zu lassen – zum Beispiel vor einem Urlaub. Die Immunisierung muss nur rechtzeitig erfolgen.

Was tun gegen Zeckenbisse?

Wie Eltern einem Zeckenbiss vorbeugen können, wie sie ihn erkennen und was dann zu tun ist: Was tun bei einem Zeckenbiss?