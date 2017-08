Das Regenpfützen-Picknick

Teddy Bär, bist du da?, ruft der schnelle Hase. Er schaut zum Dachbodenfenster des Heustalls hinauf. Hallo, schneller Hase! Schön, dass du vorbeikommst!, antwortet Teddy Bär. Er klettert die Leiter zum Heustall hinunter und öffnet die Tür.



Der schnelle Hase schwenkt einen großen Korb. Sollen wir im Wald ein Picknick machen?, fragt er. Super Idee, findet Teddy Bär. Wir packen noch ein paar Möhren und Honigbrote ein, schlägt er vor. Die beiden Freunde schmieren rasch ein paar Brote, wickeln sie in Papier ein – und los geht’s. Der Hase trägt den Picknickkorb. Als sie am Ende der Wiese ankommen, fragt Teddy Bär: Haben wir auch nichts vergessen? Er öffnet den Korb. Leer! Teddy Bär hat die Möhren und Honigbrote vergessen.

Schnell läuft er zurück zum Heustall. Doch da fällt ihm noch etwas ein. Wir brauchen einen Regenschirm. Denn am Himmel ziehen dicke Wolken auf, murmelt er. Teddy Bär nimmt den Regenschirm in die linke Hand und den Korb in die rechte. Schnell läuft er zu seinem Freund zurück. Lass uns noch mal nachschauen, ob wir wirklich nichts vergessen haben, schlägt der Hase vor und öffnet den Korb. Wo hast du nur deinen Kopf, Teddy Bär. Die Brote sind schon wieder nicht im Korb!, lacht der schnelle Hase und meint: Zum Glück hast du ja an den Regenschirm gedacht. Diesmal läuft der Hase zum Heustall zurück. Unterwegs denkt er: Unter einen Regenschirm passen wir beide bestimmt nicht. Dann wird sowieso einer von uns nass. Besser wären Regenjacken.

Schnell läuft er zum Hasenbau und holt zwei Regenjacken. Er packt sie in den Picknickkorb und läuft zu Teddy Bär zurück. Die beiden gehen noch ein Stück tiefer in den Wald hinein und suchen ein schönes Plätzchen fürs Picknick. Teddy Bär öffnet den Korb. Nanu, wo sind denn die Brote?, fragt er verwundert. Diesmal habe ich sie vergessen, gibt der schnelle Hase zu. Da beginnt es zu regnen. Schnell bilden sich überall Pfützen. Super! Pfützenspringen ist toll!, ruft Teddy Bär begeistert. Die beiden Freunde springen, dass das Wasser nur so spritzt. Zum Glück haben sie Regenjacken an. Trotzdem sind Teddy Bär und der schnelle Hase vom vielen Pfützenspringen pitschenass geworden.

Flink laufen sie zum Bauernhof zurück und ziehen sich trockene Sachen an. War gar nicht schlimm, dass wir die Brote vergessen hatten, findet Teddy Bär. Es war sogar gut. Sonst hätten wir keine Regenjacken gehabt. Und dann hätten wir nicht in die Pfützen springen können, meint der schnelle Hase. Doch nun sind die beiden hungrig und freuen sich, dass sie etwas Leckeres zu essen haben. Mmmh – wie gut die Möhren und die Honigbrote jetzt schmecken!

Die tollen Abenteuer von Teddy Bär und seinen Freunden gibt es jetzt auch als E-Book!

So können Sie die Geschichten prima überallhin mitnehmen. Infos und Bestellmöglichkeiten hier.

Ideen zum Spielen: Pfützenpatscher

Nehmen Sie Ihr Kind an die Hand. Und dann geht’s gemeinsam mitten hinein in die Pfütze, dass das Wasser nur so spritzt! Lassen Sie Baumblätter oder kleine Stöckchen in der Pfütze schwimmen. Oder bauen Sie für Ihr Kind ein Papierschiffchen, das es über den Pfützensee pusten kann.

Hindernislauf

Bei Regen macht ein Slalomlauf im Garten Spaß. Bauen Sie zwei gerade Strecken mit gleichen Hindernissen auf: umgedrehte Getränkekisten, über die die Kinder steigen müssen; schmale Bretter zum Balancieren; ein in Kniehöhe der Kinder gespanntes Seil zum Darübersteigen usw. Zwei Kinder spannen ihre Regenschirme auf. Und dann gehts los. Sieger ist, wer als erster die Hindernisstrecke mit aufgespanntem Schirm geschafft hat. Wer ein Hindernis auslässt oder seinen Schirm fallen lässt, bekommt Punkte abgezogen.