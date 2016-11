Dürfen eure Kinder ans Christkind glauben?

Nikolaus, Christkind, Osterhase – im christlichen Jahreslauf gibt es für Kinder viele Gelegenheiten, an Dinge zu glauben, die nicht real sind. Lasst ihr sie?



Benjamin hat noch in der zweiten Klasse ans Christkind geglaubt, weil sein bester Freund es einmal wirklich gesehen hatte 😉 Und wir haben ihm den Glauben gelassen. Denn diese magische Zeit, in der die Kleinen einen Teil ihrer Kindheit verbringen, geht so schnell vorbei. Und einmal verloren, lässt sich der Glaube nicht wieder herstellen. Natürlich war immer die Frage, sagen wir als Eltern aktiv die Unwahrheit, wenn das Kind fragt: „Mama, das Christkind gibt es doch wirklich, oder?!“? Meine Antwort darauf war immer: „Wenn du daran glaubst, dann gibt es das Christkind auch.“ Das ist vielleicht eine etwas schwierige Antwort für eine Vierjährige. Aber sie wurde nie infrage gestellt. Und als die Zeit, ans Christkind zu glauben, endgültig vorbei war, waren die Kinder groß genug: Man konnte ihnen erklären, warum wir sie nicht früher aufgeklärt haben.

„Das ist nur Verkleidung!“

Manche Menschen können es aber anscheinend nicht abwarten, Kindern einen Teil des Zaubers zu nehmen, wie Marsha auf Twitter berichtet:

Erzieherin hat den Kids erklärt, dass es den Nikolaus nicht gibt & dass es eine Verkleidung ist. 😩 Warum musste sie den Zauber zerstören? — Mutter & Söhnchen (@Marsha_) 17. November 2016



Natürlich muss nicht jede Familie in Deutschland ihr Kind christlich oder überhaupt gläubig erziehen. Und sicher gibt es genug Gründe, Religionen zu hinterfragen. Aber es sind kleine Kinder! Was schadet es denn, ihnen vier, fünf Jahre eine harmlose Illusion zu lassen, die später einfach eine schöne Kindheitserinnerung ist? Und in jedem Fall sollte es Sache der Eltern sein, mit ihren Kindern darüber zu sprechen.

