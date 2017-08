Sie küssen und sie schlagen sich

Eifersucht ist zwischen den Kindern von Autorin Martina Dankof nie ein Thema gewesen. Aber wehe, die Mama kommt ins Spiel.



Meine beiden Kinder sind zwei Jahre und vier Monate auseinander. Benjamin hat seine kleine Schwester von Anfang an geliebt. Nie hat er sie, als sie noch ein Baby war, geärgert oder ihr heimlich weh getan. Wenn er Probleme mit der neuen Situation hatte, dann zeigte er das ausschließlich uns Eltern gegenüber. Einmal hat er auf sein Bobbycar gepieselt und meinte, ich hätte ja keine Zeit für ihn gehabt, weil ich gerade am Stillen war. Trotzdem richtete sich seine Unsicherheit oder Eifersucht nie gegen die Schwester.

Ich zuerst

Heute, knapp 10 Jahre später, befürchte ich manchmal, die beiden würden sich gegenseitig von der Klippe stoßen für das (angeblich!) größere Croissant oder den Platz in Mamas Bett. Woher nur diese Angst, zu kurz zu kommen, weniger zu kriegen als der andere? Bei Kindern, die nie etwas entbehren mussten? Es ist mir ein Rätsel.

Sie lieben sich nach wie vor sehr, fragen gegenseitig „Wie war’s in der Schule?“, sprechen sich Mut zu, loben sich, trösten sich – aber wehe, ich komme dazu. Nach gefühlten 50 Jahren Erziehung fällt jedes Kind dem anderen immer noch gnadenlos ins Wort, wenn es um meine Aufmerksamkeit geht. Erzählt Benni vom Fußball, hält Anna-Carolin mir ein selbst gemaltes Bild vor die Nase und plappert einfach drauf los. Frage ich sie nach ihrer besten Freundin, braucht der Große plötzlich Hilfe beim kleinen Einmaleins.

1 Kind = Wellness

Ich habe neulich eine Ferienwoche mit Benjamin alleine verbracht, seine Schwester war mit ihrem Papa im Urlaub. Es war so entspannt mit diesem einen Kind. Wir haben Radtouren gemacht, Bücher gelesen, waren baden, haben zusammmen gekocht. Nicht, dass ich das alles nicht auch mit meiner Tochter machen könnte. Aber mit beiden zusammen? Eine Radtour, die sie sich ausgesucht hat? No way für den Sohnemann. Essen kochen, das ihm schmeckt? Isst Madame nur unter Protest. Der latente Vorwurf: „Immer machst du das, was er/sie will. NIE machen wir das, was ICH will…“ steht über allem.

Eine Freundin, mit der ich einmal über das Thema „Eifersucht unter Geschwistern“ sprach, meinte: „Einzelkinder teilen lieber, weil sie es freiwillig tun. Geschwister müssen immer teilen, ob sie wollen oder nicht.“ Vielleicht gilt das ja auch für den Kampf um Mamas Aufmerksamkeit?!