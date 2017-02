Was behalten unsere Kleinen?

Lieder singen, gemeinsam backen, Ausflüge: Martina fragt sich oft, woran sich ihre Kinder wohl erinnern werden, wenn sie später an ihre Kindheit zurückdenken. Was wird ihnen im Gedächtnis bleiben?



Wenn die ersten sonnigen Tage den Winter endgültig vertreiben und draußen alles nach Frühling riecht, stehe ich wieder als 8-jähriges Mädchen in unserem Garten und suche Moos für mein Osternest. Jedes Jahr – immer – schafft es dieser besondere Geruch, mich in meine Kindheit zurückzukatapultieren.

Und ich frage mich dann: An was werden sich meine Kinder wohl erinnern, wenn sie später an ihre Kindheit zurückdenken? An das Kuchenbacken mit Oma? Daran, wie sie mit dem Papa im Freibad getobt haben? Vielleicht ist es auch der Duft vom Lieblingsgericht oder das lustige Lied, zu dem sie auf meinem Arm in der Küche getanzt haben?

Die Oma hat erzählt…

Als wir im vergangenen Sommer an einem Maisfeld entlang spaziert sind, sagte meine Tochter: „Gell, die Ur-Oma hat als Kind aus den Maiskolben Puppen gemacht?“ Ich fand das sehr berührend, denn ich selbst denke beim Anblick reifer Maiskolben im Feld IMMER an diese Geschichte, die mir meine Großmutter oft erzählte. Dass meine Tochter das jetzt auch zu ihren Erinnerungen zählt und vielleicht einmal weitergeben wird, finde ich sehr schön.

Und mir wird dabei wieder bewusst, wie wertvoll die „einfachen“ Dinge im Leben sind. Mit meiner Kindheit verbinde ich keine teuren Geschenke, Fernreisen oder Markenklamotten. Ich erinnere mich an spezielle Düfte, ein besonderes Licht, den Geschmack von Linsensuppe, die nur meine Mama so hinbekommt und daran, wie ich samstags mit meinem Papa Fußball im Radio höre.

Erinnerungen bewusst erzeugen?

Im Englischen gibt es den Ausdruck „building family memories“, also Familien-Erinnerungen herstellen. Damit ist gemeint, dass man ab und zu ganz bewusst schöne Erlebnisse und Erfahrungen miteinander teilen soll, an die später alle gerne zurückdenken. Und immer geht es dabei um die gemeinsam verbrachte Zeit mit den Liebsten.

Dass man allerdings nicht bestimmen kann, an was sich unsere Kinder gerne erinnern, habe ich neulich wieder erlebt. Da motzte der Große seine Schwester an, weil sie als Diabetikerin schon öfter im Krankenhaus war als er und sein Leistenbruch „nur“ ambulant operiert wird. Die Kleine grinste breit und meinte: „Ja, das war immer voll cool!“