Was ich gerne anders machen würde

Was würden wir als Mütter, als Eltern gerne besser machen, bekommen es aber nicht hin? Hier schreibt Martina Dankof über das, was sie eigentlich lieber anders hätte.



Ich wäre gerne stukturierter

Hausaufgaben werden vor dem Abendessen erledigt und bevor nicht aufgeräumt ist, gibt’s kein Youtube – von vielen Dingen weiß ich, dass sie den Alltag erleichtern würden. Und schaffe es trotzdem nicht, sie auf Dauer durchzusetzen. Natürlich sind die Kinder dabei keine große Hilfe und versuchen auch mit 9 ½ und knapp 12 Jahren immer noch jeden Tag, Regeln zu umgehen. Ehrlich gesagt mache ich aber auch gerne Ausnahmen und lasse mich schnell dazu überreden, doch erst für zwei Stunden schwimmen zu gehen. „Aber dann werden die Hausis ohne Motzen gemacht, versprochen?!“ Hahaha…

Ich wäre gerne mitfühlender

Wenn zum zweiten Mal in einer Woche die Schule anruft, weil ein Kind schon vor 9 abgeholt werden muss, bin ich genervt – egal, was passiert ist. Und ich brauche Zeit, um mich in die neue Situation einzufinden, inklusive Mitleid für den aktuellen Patienten. Das war schon immer so. Ist ein Kind krank oder verletzt, ist mein erster Reflex: „Muss das jetzt sein?“ – und natürlich versuche ich, mir das nicht anmerken zu lassen. Und natürlich habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die meisten Sachen zum Glück eher unter „Wehwehchen“ zu verbuchen sind und man deshalb keine Lust hat, sich davon den Tagesablauf zerschießen zu lassen. Als bei meiner Tochter Diabetes diagnostiziert wurde, war innerhalb von Minuten ALLES andere komplett unwichtig und ich war wochenlang die Ruhe selbst.

Ich wäre gerne kreativer

Backen, kochen, basteln – ich kann das. Und ich mach das auch. Aber oft entsteht der Kuchen aus einer gekauften Backmischung. Und gekocht werden immer dieselben vier bis sieben Gerichte. Ich bin auch schnell im Geschenke einpacken, aber eine Schleife passend zum Geschenkpapier fällt bei mir schon unter „Das muss auch ohne gehen“. Dabei weiß ich, wie viel Spaß es macht, neue Kochrezepte auszuprobieren. Und wie schön ich selbst es finde, liebevoll eingepackte Geschenke zu bekommen.

Ich wäre gerne weniger kritisch

Noch mal zum Thema Kochen: Momentan koche ich jede Woche an vier Mittagen für die Kinder und mich. Da das aber – nach der Arbeit – Zeit braucht und der Große ohnehin erst gegen 14 Uhr zu Hause ist, essen wir auch meist erst nach zwei. Und das finde ich eigentlich viel zu spät. Und ärgere mich darüber. Wohlwissend, dass es nicht anders geht. Und das ich mich auch einfach darüber freuen könnte, dass ich überhaupt koche. Und dass ich den Kindern dieses schöne, heimelige Gefühl geben kann, nach Hause zu kommen und es riecht nach Essen.

