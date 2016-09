5 Dinge, die ich als Mutter gern besser machen würde

Nadine Luck hat ein Idealbild von sich als Mutter. Trotz dieser Vorstellung sieht der Alltag oft anders aus. Was anders ist, als sie es gerne hätte.



Der innere Schweinehund. Die fehlende Energie. Überhaupt, Schicksal: Nicht alles, was ich als Mutter gerne schaffen würde, gelingt mir. Schade eigentlich, denn ich würde gern mehr hinkriegen, in meiner Idealvorstellung von mir als Mutter. Was ich gerne anders hätte:

#ichwürdegerne

Ich würde gern weniger auf mein Handy starren. Herrje. Auf dem Spielplatz bin ich mehr darüber informiert, was gerade auf Facebook läuft als darüber, was meine Kinder gerade im Sandkasten bauen. Ich hoffe dennoch, dass es ein Witz war, als Antonia am vergangenen Wochenende auf dem Flohmarkt sagte: „Verkaufen wir das Handy auch?“ Ich merke jedenfalls selber, dass mich das zwanghafte Mailchecken nicht glücklich macht – und dennoch ist es ein Zwang, dem ich nicht widerstehen kann, sobald ich mich auf der Spielplatz-Bank unbeobachtet fühle. Im Urlaub kriege ich es seltsamerweise hin, mich ganz und gar nicht für den neuesten Facebook-Tratsch zu interessieren. Mehr davon im Alltag wäre schön… und schwierig.

Eigentlich bastle ich gerne. Und dann kann ich mich meistens doch nicht dazu aufraffen, eine Bastelei zu organisieren, wenn Antonia gleich nach dem Kindergarten fragt, was wir machen. Dann darf sie nur ihre vorgefertigten Malbücher ausmalen. Obwohl sie doch viel lieber ein Prinzessinnen-Schloss aus Klopapierrollen hätte. Seufz. Schade irgendwie.

Ich krieg es nicht hin, früher aufzustehen. Um originelle Brote für die Brotzeitdose zu schmieren. Dafür bin ich morgens viel zu müde. Meistens macht Harry die Dosen, und er macht sie toll. Aber ohne Sternchenausstecher, wie ich es gerne hätte. Deshalb bewundere ich, was andere Mütter oft so zaubern, wenn ich mir deren Instagram-Accounts ansehe.

Aus jetziger Sicht wäre ich gern früher Mutter geworden. Ich habe Antonia mit 34 und Valentin mit 37 bekommen. Früher kam mir das Kinderkriegen gar nicht in den Sinn, ich hab so gerne gearbeitet, bin gern ausgegangen und bin viel durch ferne Länder gereist. Das war auch gut so. Heute beneide ich jüngere Mütter darum, dass sie wohl ihre Kinder noch länger erleben, beim Wachsen und Erwachsensein. Au weia, ich stecke da jetzt wohl mittendrin in der Midlife-Crisis, die ich bis vor kurzem noch Quarterlife-Crisis genannt habe.

Ich würde gerne alle Spielsachen der Kinder gut in Schuss halten – aber ich komme einfach nicht hinterher. Der Playmobil-Kindergarten, der pulverisiert ist, wird nie wieder komplett aufgebaut sein, fürchte ich. Die Batterien in dem Bauernhof-Wagen werden nicht von alleine gewechselt. Und wäre die Spieleküche schön präsentiert, anstatt dass alle Spieltöpfe und -becher einfach nur reingestopft sind, würden die Kinder wohl wirklich damit kochen.

Ich weiß, niemand ist perfekt. Und all das sind sicherlich Punkte, die meine Kinder gut verkraften und die ihnen nicht wirklich schaden. Und dennoch: Jetzt schalte ich den Computer aus, denn wir gehen auf den Spielplatz. Und ups, mein Handy – das vergesse ich jetzt einfach mal. Der Zufriedenheit zuliebe.

Aufruf zur Blogparade

Früher aufstehen, weniger online sein, tolle Sachen basteln: Gibt es bei euch auch Dinge, die ihr eigentlich gut findet, aber im Familienalltag einfach nicht hinbekommt? Dann schreibt darüber in eurem Blog und nehmt mit dem Beitrag an unserer Blogparade #ichwürdegerne teil. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Redaktionsblog!