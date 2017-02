50 Shades of Elsa

Kindergartenmädchen Antonia ist oft sehr pingelig, was ihre Klamotten angeht: Heute will sie ein Kleid in Rosa, morgen gestreifte Leggings, planbar ist nichts. Im Fasching ist es dagegen einfach mit ihr: Da trägt sie dieselbe Uniform wie alle anderen Mädchen im Kindergarten.



Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen (dazu in der kommenden Woche mehr) – und Valentin wollte nicht ohne mich im Kindergarten bleiben. Daher saß ich neben meinen Kindern im Morgenkreis. Die Erzieherin, die das Faschingsfest vorbereitet, fragte: „Wisst Ihr schon, als was Ihr Euch verkleidet?“ Darauf die Jungs so: „Als Robin Hood!“, „als Pirat!“, „als Ritter!“, „als Indianer!“, „als Olaf von der Eiskönigin!“ – und da wären wir schon mitten im Thema. Die Mädchen nämlich alle so: „Als Elsa!“

Elsa forever

Ich staune wirklich. Als ich Antonia im vergangenen Jahr zum Kinderfasching abgeliefert hatte, dachte ich, wir hätten uns auf den Wiener Opernball verlaufen. Da waren nur Prinzessinnen vertreten – natürlich neben den Robin Hoods und Spidermännern. Auf den zweiten Blick habe ich aber gemerkt, dass es nicht irgendwelche Hoheiten waren, sondern dass sich alle Mädchen in Elsa-Klone verwandelt hatten, mit blauen Kleidern und künstlichen oder natürlichen blonden Haaren. Und das wollen die Mädels alle ernsthaft wieder haben?

Blau oder Grün, das ist die Frage!

Ich höre genauer hin. Nein, es gibt Abwechslung. Seit der Elsa-Kurzfilm „Party-Fieber“ auf dem Markt ist, ist neben dem berühmten blauen auch ein grünes Elsa-Kleid in Umlauf. Um ehrlich zu sein: auch bei uns – Antonia hatte die Verkleidung zu Weihnachten bekommen. Nun darf sie das heißbegehrte Stück endlich im Kindergarten tragen.

Die Mädchen unterscheiden sich in der Morgenrunde also nicht in der Vorstellung, allesamt als Elsa in den Fasching zu ziehen – aber Elsa sieht in diesem Jahr origineller aus.

Mit echten und falschen Zöpfen

Antonia kommt im grünen Kleid, Emily im blauen, mit kompletter Elsa-Perücke. Anni ist auch Elsa, obwohl sie ein rosafarbenes Kleid hat. „Du bist nicht Elsa“, sagen einige fiese Freundinnen. Diana wird einen künstlichen Elsa-Zopf tragen, die blonde Elena bekommt einen Elsa-Zopf geflochten. Ich bin gespannt, wie die 50 Shades of Elsa letztlich aussehen werden