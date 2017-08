Die Freundschaft zu kündigen, ist Antonias schlimmste Drohung, dicht gefolgt von „Dann lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein!“. Dumm nur, wenn sie dies gegenüber den Kindern von Mamas Freundinnen ausspricht.



Antonia droht zurzeit oft mit „Dann bist du nicht mehr meine Freundin“. Sie sagt das recht schnell, ich denke, genau wie die meisten ihrer Freundinnen und Nicht-mehr-Freundinnen aus dem Kindergarten. So oft, dass sogar der dreijährige Bruder neulich dem Nachbarsjungen – als der den Bagger nicht rausrücken wollte – drohte: „Dann bist du nicht zu Antonias Geburtstag eingeladen!“ Meistens klingt das alles wohl drastischer, als es mittel- oder langfristig gemeint ist. Irgendwann einigt sich Antonia doch mit den Besuchs-freundinnen – und es wird Barbie gespielt und nicht Playmobil, damit beide befreundet bleiben können.

Antonia möchte selbst entscheiden

Wobei ich genauer sein muss: Es renkt sich meistens nur noch bei Freundinnen ein, die Antonia selbst gewählt hat; bei ihren Favoritinnen aus dem Kindergarten. Was nicht mehr in jedem Fall funktioniert: dass ich Antonia mit den Kindern meiner Freundinnen aus dem Geburtsvorbereitungskurs/Nachbarinnen/Kolleginnen zusammenwerfe und davon ausgehe, dass sie schon „schön spielen“ werden. Lange hat das geklappt. Inzwischen aber kommuniziert Antonia ab und an, dass sie – wenn sie auf meinen Wunsch hin mit anderen Kindern spielen sollte – „den blödesten Tag überhaupt“ erlebt habe, Kind XY nie wiedersehen möchte – und schon gar nicht an ihrem Geburtstag.

Die Chemie stimmt nicht mehr automatisch

Das ist natürlich bedauerlich für uns Eltern, für die es bislang so schön praktisch war, dass die Kinder miteinander spielen, während wir beim Kaffeeklatsch saßen. Wir können aber vermutlich froh sein, dass Antonia ihren Unmut bisher noch nie direkt gegenüber der befreundeten Familie kund getan hat. Jedenfalls müssen wir wohl oder übel akzeptieren, dass unsere Tochter in dem Alter ist, in dem sie ihre eigenen Freunde sucht – und die, bei denen die Chemie nicht stimmt, nicht mehr zum Spielen einladen mag. Vielleicht müssen wir mit den Freunden eine neue Form finden, uns zu treffen, wenn es mit den Kindern gar nicht mehr hinhaut. Schade, irgendwie. Deren Kinder? Muss Antonia jedenfalls nicht einladen zu ihrem Geburtstag. Dass wir die Freundschaft zu den Eltern kündigen, kommt natürlich dennoch nicht in Frage. Ich hab aber eine Idee: Ich lade die Familie einfach zu meinem Geburtstag ein.