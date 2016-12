Das gehört zu Heiligabend – meine Top 10

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Zeit, sich zu überlegen, wie Heiligabend ablaufen soll, damit er zum wundervollen Fest wird. Mama Nadine verrät heute, was für sie zum 24. Dezember gehört – wie Heidi zu Peter, Hänsel zu Gretel und sie zu ihrer Familie.



1. Das letzte Türchen im Adventskalender. Meist verbirgt sich dahinter ja etwas ganz Besonderes, ein Christkind aus Schokolade etwa. Ich habe in diesem Jahr einen Kalender selbst befüllt. Hinter Antonias Türchen wird eine Anna-Gummifigur stecken – ja, passend zu Schwester Elsa, die Antonia bereits hat. Valentin wird einen Playmobil-Ritter finden – als Vorbote für das Geschenk, das er abends bekommt.

2. Die letzten Einkäufe am Vormittag von Heiligabend. Das meiste ist dann hoffentlich erledigt, bei manchen Einkäufen wie dem guten Fleisch für Heiligabend – es gibt einen Schweinsbraten –, will ich nicht zittern müssen, ob der Metzger noch welches hat. Aber Frühstückslachs und Eier und alles, was sonst noch fehlt für die kommenden Schlemmertage, das holen wir noch. Schon ein festliches Gefühl, solche Einkäufe in Vorfreude auf den Abend zu erledigen.

3. Als Kind durfte ich an Heiligabend immer fernsehen, um mir die Wartezeit bis zur Bescherung zu verkürzen. Das war besonders – vielleicht auch, weil damals nicht rund um die Uhr, wie heute, Kinderfreundliches in der Glotze lief. Weihnachten eben schon. Den Kindern werde ich auch etwas ausgewählt Schönes aussuchen, zum Beispiel die klassischen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

4. Festliche Klamotten anziehen, am besten welche mit Glitzer.

5. Der Kirchbesuch mit „Stille Nacht“. An Weihnachten ist es einfach magisch in der Kirche. Wir werden wieder in den Bamberger Dom gehen. Was für eine Stimmung, welche Atmosphäre! Der Höhepunkt ist das „Stille Nacht“ am Schluss. Dann ist der Zeitpunkt, an dem Weihnachten wirklich beginnt. Gänsehaut!

6. Auf dem Rückweg fahren wir traditionell beim sogenannten Bamberger Weihnachtshaus vorbei. Das ist amerikanisch beleuchtet mit 13.000 bis 14.000 Lichtern. Man mag das absurd finden, wir finden es gigantisch und freuen uns über dieses Lichter-Spektakel!

7. Das Christkind. Oh, verpasst! Es war da, als wir weg waren. Darüber tröstet aber der strahlende Baum mit den Geschenken darunter hinweg. Der Weihnachtsmann kommt uns übrigens nicht ins Haus. Dieser Kerl aus der Cola-Werbung darf ruhig in Kaufhäusern Geschenke verteilen, „ho, ho, ho“-rufend. Wir lieben das geheimnisvolle Christkind.

8. Leuchtende Kinderaugen. Leuchtende Mama- und Papa-Augen. Überraschungen für alle. Der Baum! Einfach wunderschön.

9. Schweinsbraten. Wir kochen gerne auch an Heiligabend üppig. So viel Zeit muss sein – und eigentlich macht sich ein Schweinsbraten (nach einem Rezept von Schuhbeck) nebenher fast von selbst. Danach gibt’s Nachtisch.

10. Zerbrochene Christbaumkugeln, zerfleddertes Geschenkpapier, und überall Spielsachen: Es wird gefeiert!

Ein frohes Fest Euch allen!