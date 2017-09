Deine Stimme zählt

Die 5-jährige Tochter von Nadine Luck darf voraussichtlich erst 2033 zum ersten Mal den Bundestag wählen. Mit Spannung verfolgte sie aber schon jetzt den Ausgang der Bundestagswahl. Doch leider gilt für sie wie für viele andere im Land: Zufrieden ist sie nicht mit dem Ergebnis. Und dass jede Stimme zählt, hat für sie eine ganz andere Bedeutung.



Antonia wollte so gerne, dass Martin Schulz Kanzler wird. Als sie ihn erstmals bewusst im Fernsehen gesehen hatte – ausgerechnet beim Fernsehduell –, hatten wir ihr erklärt, wer er ist und was er will. Da sagte sie, die bisher nur Angela Merkel vom Sehen kannte: „Er soll Bundeskanzler sein.“ Dafür hatte sie ein schlagkräftiges Argument: „Er hat eine viel schönere Stimme.“ Jedes Mal, wenn wir seither an SPD-Plakaten vorbeifuhren, drängte sie: „Du wählst den Schulz, oder, Mama? Bitte!“

Die Plakate der anderen Wahlkreiskandidaten interessierten sie auch. „Wer ist der, wer ist der?“, wollte sie immer wissen. Ein bisschen gehofft hatte ich, dass sie sich statt für die Politiker für Rolf Zuckowski interessieren würde, dessen Plakat ein Konzert am 8. Oktober in der Bamberger Konzerthalle ankündigte. Es wäre einfacher zu erklären gewesen, wer das ist. Aber nein – sie interessierte sich mehr für die Politik.

Antonia ist für Ganztagsbetreuung

Deshalb besorgte ich ihr das „Was ist was“-Junior- Buch „Deutschland“. Darin wird 4- bis 7-Jährigen erklärt, wie die die Politik funktioniert – zumindest bekommen sie einen Eindruck. Ich hoffe, Antonia kann sich durch das Buch auch ein wenig mehr vorstellen, was Deutschland ist und dass es in Summe doch weiter reicht als von Bamberg bis Forchheim. Letztlich hat sie auch verstanden, dass alle unsere erwachsenen Bekannten und Verwandten mit deutscher Staatsbürgerschaft zur Wahl gehen durften: Die Schulfreundin von Harry aus NRW genauso wie die Oma aus Niederbayern, die Urlaubsbekanntschaft aus Hamburg genau wie der Münchner Onkel. Ich erklärte ihr sogar, dass die CSU (wir sind in Bayern) den Müttern erleichtern will, kleine Kinder daheim zu betreuen (Stichwort: Betreuungsgeld), während die SPD auf den Ausbau der Ganztagsbetreuung setzt. „Super“, sagte Antonia da, „ich will eh den ganzen Tag in den Kindergarten gehen.“ Das ist übrigens neu: Vor der Sommerpause wollte sie meistens gar nicht hin, da hätte sie wohl „Mutti“ gewählt – in jeder Hinsicht. Jedenfalls ist das ein weiterer Punkt für Schulz: „Du musst ihn wählen, bittäääää!“

Und dann die Enttäuschung

Am Wahltag selbst konnte sie es kaum abwarten, bis wir endlich in das „Wahlhaus“ gingen, ständig in Sorge, wir könnten es nicht bis 18 Uhr schaffen. Ein freundlicher Wahlleiter erlaubte ihr sogar, den Stimmzettel in die Urne zu werfen. Doch bekannterweise half das alles nichts.

Sie war natürlich bitter enttäuscht vom Wahlergebnis. Noch dazu, weil wir ihr gesagt hatten, Schulz würde wohl Vizekanzler werden, auch wenn Merkel gegen ihn gewinnt. Doch nicht einmal das wird aller Voraussicht nach eintreten. Ich versuchte, ihr zu erklären, dass es vielen Menschen bei dieser Wahl teilweise gar nicht so sehr um die einzelnen Parteien ging – sondern eher darum, dass eine bestimmte Partei klein bleibt. Als wir am Sonntag den Fernseher anstellten, kriegte Antonia die Worte „Wir werden Frau Merkel jagen“ mit. Da war sie auch entsetzt und fragte, ob der Mann mit der Hunde-Krawatte wirklich ein Jäger ist. Als wir erklärten, dass wir das nicht glauben, sagte sie: „Vielleicht hat er einen Witz gemacht.“

Als kluges Kind schaut Antonia nicht zurück, sondern in die Zukunft: „Wird der Schulz bei der nächsten Wahl nochmal versuchen, Bundeskanzler zu werden? Er möchte es doch so gerne.“ Wenn der Wahlrhythmus so bleibt, wird sie wohl erst mit 21 Jahren an einer Bundestagswahl teilnehmen können. Aber ab wann darf man eigentlich bei den Jusos eintreten? Wir jedenfalls gehen als nächstes nun zu Rolf Zuckowski. Der hat schließlich auch eine schöne Stimme.