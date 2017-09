Die 7 schlimmsten Fehler auf dem Flohmarkt

Herbstzeit ist Basar-Zeit. Nadine Luck war am Wochenende auf dem Flohmarkt des Kindergartens – als Verkäuferin. Welche Fehler sie begangen hatte.



Ich mag Flohmärkte. Früher bummelte ich gerne durch die Reihen, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Und hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einmal Spaß am Verkaufen haben könnte. Aber inzwischen, nach meinem dritten Flohmarkt, kann ich sagen: Es ist nett. Vor dem großen Tag misten wir richtig aus, ein bisschen sentimental – aber vor allem froh, wieder Platz zu gewinnen. Am großen Tag selber plaudere ich fröhlich mit den anderen Verkäufer-Mamas aus dem Kindergarten – und mit meinen Kunden. Welche Fehler ich dann aber immer noch begehe.

1. Ich habe zu viel mitgenommen.

Ich schichtete alles zu riesigen, wackligen Türmen – und keiner konnte eigentlich so richtig sehen, was ich anbieten wollte. Ich würde Euch empfehlen, lieber weniger auf den Tisch zu legen und Sachen, falls die Geschäfte wirklich gut laufen. Ich hatte indes Glück: Es stellte sich heraus, dass der Tisch neben meinem nicht belegt war, ich konnte ihn dazunehmen – und dann unsere Klamotten, Bücher und Spielsachen doch noch so positionieren, dass sie gut gesehen werden konnten. Nächstes Mal würde ich eventuell gleich vorab zwei Tische buchen. Das haben viele andere bereits dieses Mal gemacht. Schlau.

2. Das bedeutet auch: zu viele Kinder

Eigentlich sollte frau alleine auf den Flohmarkt gehen. Antonia fand es aber spannend und wollte auch, und darum ließ sich Valentin auch nicht zu Hause halten. Einerseits war es freilich nett, die beiden dabeizuhaben – andererseits rissen sie die Verkaufs-Gespräche immer an sich, natürlich inklusive Themenwechsel („Mama, ich will Kuchen!“).

3. „Ihr dürft Euch auch was aussuchen.“

Es ist Ehrensache, den Kindern das zu versprechen, wenn sie eigene Sachen hergegeben haben. Allerdings sollte man das, was sie aussuchen dürfen, monetär und umfangmäßig begrenzen. Antonia hatte sich hoffnungslos in ein überlebensgroßes Plüsch-Fillypferd verliebt, auf dem sie fast reiten könnte. „Auf gar keinen Fall“, hab ich gesagt, „such dir ein Spiel aus, eine DVD, von mir aus eine Barbie.“ Die traurigen wie entsetzten Augen meiner Tochter auf diese Ansage hin konnte ich schwer ertragen, Harry konnte sie gar nicht ertragen und ist zum Flohmarktstand mit dem Monster-Filly gegangen. Er hat das Pferd zu einem guten Preis bekommen, aber ein Fünftel meiner Einnahmen gingen dafür weg.

4. Kein wirklicher Fehler, aber schlecht fürs Karma

Auch Valentin durfte sich etwas aussuchen. Auf meine Empfehlung hin wählte er die Nachzieh-Biene von unserem Stand, die auch kurz vor Ende nicht verkauft war und ihm eigentlich ohnehin gehört hatte. Er konnte sich nur nicht mehr an die Biene erinnern, wir hatten sie, als er höchstens eineinhalb war, in den Keller gepackt. Ein gutes Gewissen hab ich deswegen nun nicht … aber er freute sich!

5. Beim Handeln stur bleiben

… ist falsch, vor allem, wenn der Käufer nur einen kleinen Rabatt will. Alles muss weg – so lautet die Devise. Es wäre das Schlimmste, den alten Kram wieder mitzunehmen.

6. Unbedingt vorher alles waschen!

Ich habe das natürlich gemacht – aber ein paar Teilen, die längere Zeit im Keller aufbewahrt waren, hätte eine Auffrischung gut getan. Es macht einfach einen schlechten Eindruck, wenn augenscheinlich arg Verknicktes mit Kellergeruch herumliegt. Weg damit unter den Flohmarkttisch!

7. Nichts weggeben, woran das Herz hängt!

Nie werde ich den Body vergessen, den ich beim ersten Flohmarkt für nur einen Euro verkauft habe – und in dem Antonia ihre ersten Schritte gemacht hatte. Buhuuu!

