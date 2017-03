Familienreise nach Südafrika

Noch einmal groß verreisen, bevor die Schule ruft – das haben sich die Lucks vorgenommen. Jetzt haben sie mit ihren Kindergartenkindern den Februar in Südafrika verbracht. Und der dreijährige Valentin konnte sich dort mit einer Giraffe messen.



Noch einmal eine Fernreise machen, im Winter, wenn es hier kalt und anderswo herrlich schön ist. Noch einmal, bevor Antonia in die erste Klasse kommt und die Schule den Takt der Ferien vorgibt. Das haben wir uns vorgenommen und waren damit nicht die einzigen: In Südafrika, wo es uns schließlich hinverschlagen hat, haben wir viele Familien getroffen, die nochmals mit ihrem Kindergartenkind jenseits der Hauptreisezeit abtauchen wollten. Das war natürlich toll für uns, denn so konnten beide Kinder an jedem Ort gleich neue Freundschaften schließen: am Flughafen, auf dem Safariwagen und sogar bei einer Township-Tour, auf der wir gesehen haben, wie Menschen ohne fließendes Wasser und Strom zurechtkommen, dafür aber jenseits der westlich angehauchten Stadtteile die Rituale ihrer Kultur leben können.

Auf der Garden Route

Südafrika ist verschwenderisch schön. Wir waren auf der berühmten Garden Route unterwegs, die von Port Elizabeth ins 770 Kilometer entfernte Kapstadt führt. Sie hat ihren Namen in Anlehnung an den Garten Eden bekommen, und das zu Recht: Obwohl wir von Ort zu Ort oft viele Kilometer zurücklegen mussten, war uns nie langweilig. Auf der Straße sahen wir Affen, Gleitschirmflieger, spektakuläre Schluchten, Zebras… So eine kurzweilige Autofahrt hatten wir noch nie.

Große Tiere aus nächster Nähe

Noch spektakulärer wurde es an unseren jeweiligen Ziel-Orten, etwa der Safari Lodge bei Mossel Bay. Wir durften dort Giraffen aus nächster Nähe sehen – dafür mussten wir nicht einmal unsere Hälse recken. Eine der Giraffen heißt übrigens Valentino und hatte an dem Tag, an dem wir sie gesehen haben, ihren ersten Geburtstag. Unser Valentin wurde ja gerade drei, und offenbar ist einer von beiden schneller gewachsen 🙂

Bei der Safari im Addo Elefantenpark fuhren wir selbst, ohne einen Ranger als Chauffeur. Eine Regel gaben uns die Parkwächter mit auf den Weg: Nur an markierten Stellen aussteigen und auch dort nur auf eigene Gefahr, denn im Park leben auch Löwen. Anfangs wussten wir nicht so recht, ob wir ruhig bleiben könnten, wenn rund um unser Auto tatsächlich eine Herde Elefanten steht.

Wir fuhren lange herum und sahen unendlich viele Warzenschweine, Büffel, Zebras, Springböcke – und fanden all das bezaubernd. Aber wo waren die Dickhäuter? Wir machten uns auf den Weg zum Ausgang in der Hoffnung, am zweiten Tag mehr Glück zu haben – doch plötzlich ging es nicht weiter. Vor unserem Auto stand ein Elefant wie ein Berg, fast aus dem Nichts ist er aufgetaucht. Oh, und neben ihm kam aus dem Busch ein Elefantenbaby heraus und spazierte seelenruhig vor uns über die Straße. Und dann schritt ein Elefant, Grünzeug kauend, von hinten an uns heran, streifte unser Auto und überholte uns. Und noch einer, und noch einer ließ sich blicken – wir waren in kürzester Zeit von mindestens 20 Elefanten umzingelt. Klar schlug mir das Herz bis zum Hals – einerseits. Andererseits waren wir alle so beeindruckt und fasziniert, diesen riesigen Tiere so nah zu sein. „Groß, groß“, sagte Valentin ständig, und das war auch fast das einzige, was mir eingefallen ist. Ich glaube, das werden wir alle nie vergessen.

Kulinarische Erlebnisse

Den Valentinstagsstrauß, den ich von Harry auf der Reise bekommen habe, werde ich ebenfalls für immer im Gedächtnis behalten: Er kam nämlich in Steakform daher, und er war köstlich. Es gab gebratenen Strauß, medium – und ich weiß nicht, wie die Südafrikaner das anstellen, aber alles, was sie kochen, schmeckt herrlicher als von deutschen Haubenköchen zubereitet. Die Saucen, das Fleisch, die Beilagen. Alleine als Schlemmerreise hätte der Urlaub schon getaugt.

Ein Warzenschwein als Mitbewohner

Ich bin überzeugt davon, dass die Kinder im exakt richtigen Alter für eine solche Reise sind. Sie haben eine irre Freude an den Tieren, sie haben Freude daran, sie zu suchen und zu entdecken – und weil wir ein Warzenschwein als Mitbewohner in unserer Safari Lodge hatten, wollte Antonia ohnehin nie wieder woanders wohnen. Südafrika ist perfekt für eine Fernreise mit Kindern, denn zumindest die Garden Route ist malariafrei. Dafür aber gibt es so viele freundliche Menschen überall, die kinderlieb sind wie sonst nirgends. Wir waren überall willkommen.

Noch ein Jahr ohne Schulstress?

Soll das wirklich unsere letzte Fernreise für die kommenden Jahre gewesen sein? Mal sehen. Wir haben nämlich in den vergangenen Tagen entschieden, dass Antonia im Herbst wohl doch noch nicht zur Schule muss; sie ist Kann-Kind, daher können wir ihr noch eine weitere Runde im Kindergarten und uns allen ein weiteres, vergleichsweise entspanntes Jahr gönnen. Also, Weltenbummler, worauf warten wir noch?