„Ich glaub‘, mich knutscht ein Einhorn“

„Als man mir sagte, ich lebe in einer Fantasiewelt, bin ich vor Schreck fast von meinem Einhorn gefallen“: Diesen Spruch hatte Nadine Luck bei ihrem Bummel über die diesjährige Spielwarenmesse in Nürnberg ständig in den Ohren.



Wenn frau ein großes, dickes Einhorn streichelt, man mit strahlenden Augen vor einem Universum aus Modelleisenbahnen steht und Schloss Neuschwanstein aus Aqua Beads nachgebaut wird – dann ist wieder Spielwarenmesse in Nürnberg. Auf dieser weltgrößten Ansammlung von Spielwaren aus aller Herren Länder wird jeder Erwachsene für ein paar Stunden oder Tage wieder zum Kind. Ich wünsche mir nicht nur einmal, dass es ein paar dieser faszinierenden Dinge auch schon gegeben hätte, als ich klein war. Ein bisschen traurig bin ich auch darüber, dass ich die Kinder nicht mit auf die Messe nehmen darf – sie ist nur für Fachbesucher gedacht. Allerdings dürfen sie am Rande der Messe bei der Kinderbetreuung bleiben und sich dort mit Spielzeug aus aller Welt beschäftigen, das die Schausteller für sie bereitgestellt haben.

Bewegung ist in

Was mir bei meinem Rundgang gleich auffällt : dass es zwar ohne elektronisches Spielzeug nicht mehr geht, es aber tatsächlich eine Gegenbewegung bei der Entwicklung der Neuheiten zu geben scheint. Ich habe den Eindruck, es wird viel mehr Holzspielzeug angeboten als in den Vorjahren. Und: Es gibt wesentlich mehr Spielzeug, das auf Bewegung setzt. Eines der Highlights ist ein elektrisches Skateboard, das sich von selbst bewegt – aber auf dem sich nur hält, wer geschickt balancieren kann. Auch gibt es eine App, die über Sensoren in einem Armband die Bewegungen des Besitzers in Beats umwandelt. Es ist also ein Instrument am Körper, das Tanzbewegungen folgt.

Papa, der Held

Und auch die Spielwarenhersteller aus Deutschland entwickeln sich weiter. Von Sigikid wird es eine „Papa & Me“-Reihe geben, Kuscheltiere im Superhelden-Look. Der Hersteller setzt darauf, dass „Papa, der Held“ seinem Nachwuchs die coolen Kuschler schenkt.

Die Firma Big, bekannt als Bobbycar-Hersteller, stellt einen Kinderkoffer auf Rollen und zum Flitzen vor: Wie auf dem Bobbycar können Kinder darauf fahren, damit ihnen die Wartezeit am Flughafen verkürzt wird.

Nachspielen, was im Fernsehen lief

Playmobil wird indes – wie schon Lego – in Zukunft auch auf Lizenzen setzen, weil Kinder gerne Szenen nachspielen, die sie aus dem Kino oder dem Fernsehen kennen. Und so gibt es eine Reihe mit Charakteren aus der Filmserie „Drachenzähmen leicht gemacht“ sowie aus der Science-Fiction-Komödie „Ghostbusters“. Ich bedaure das fast ein wenig, ich fand es schön, dass Playmobil bisher weitgehend frei von Hollywood-Einflüssen war.

Was mir noch aufgefallen ist: Der neueste Disney-Film „Vaiana“ hat „Die Eiskönigin“ definitiv nicht abgelöst, was die Merchandising-Artikel für Mädchen betrifft – Da ist immer noch alles Elsa.

Nach sechs Stunden Messerundgang hole ich die Kinder wieder ab, die Füße schmerzend, reizüberflutet. Aber schön war‘s – und inspirierend.

Zu Hause wollten wir alle gleich weiterspielen, mit unseren eigenen Sachen. Aber in Ruhe, im Kinderzimmer.