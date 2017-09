Kasperltheater oder Kunst-Ausstellung?

Nadine Luck glaubt, dass es zwei Arten von Eltern gibt: Die, die durch ihre Kinder nochmal selbst zum Kind werden, und die, die auf Kinderquatsch keine Lust haben und ihre Kinder lieber für Aktivitäten aus der Welt der Erwachsenen begeistern. Ein paar Beobachtungen.



Wir kommen gerade aus dem Holland-Urlaub zurück. Auf dem Hinweg haben wir bei einer Schulfreundin von Harry übernachtet – und ihren zwei Kindern. In jedem Zimmer des Hauses fanden wir tolle Playmobil-Aufbauten: In den Kinderzimmern Ritterburgen, im Wohnzimmer eine Polizei-Station, in der Küche die Feuerwehr, im Badezimmer ein Wasser-Funpark. Meine Kinder waren begeistert („Wir wollen hier wohnen, Mama!“) – und Harrys Schulfreundin nahm sich alle Zeit, sich mit allen Kindern quer durch die Plastikfigürchen-Landschaften zu spielen. Sie liebt diese Rollenspiele, beteuerte sie uns, daher haben sie auch überall Spielzeug. Für mich wäre es ein Albtraum, stundenlang beim Playmobilspiel mitzumachen – auch wenn ich zugeben muss, dass mich die Schlösschen, Reitställe und Kindergärten der kleinen Figuren auch faszinieren. Aber Rollenspiele? Ne, die sollen die Kinder mal lieber ohne mich machen.

Freizeitparks und Kinderhotels sind toll

Generell aber mag ich typische Kinder-Events. Ich finde es toll, wenn im örtlichen Einkaufszentrum eine Kinder-Malaktion steigt. Ich gehe gern mit in den Indoor-Spielplatz, den manch andere Eltern für die Vorhölle halten. Einfach selig war ich im Urlaub: Wir waren im wunderbaren Burgers‘ Zoo in Arnheim, im Freizeitpark Efteling mit tollem Märchenwald und fantastischen Themen-Fahrten, wir waren im vergnüglichen Freizeitpark „Deltapark Neeltje Jans“ in Zeeland. Ich glaube nicht, dass wir als Kinderlose solche Unternehmungen machen würden, aber ich genieße sie in vollen Zügen. Auf dem Rückweg haben wir uns noch drei Nächte in einem Kinderhotel im Sauerland gegönnt, in dem unseren Schätzen jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde: Ponyreiten, Clowns-Auftritte, Bauernhoftiere, Nachtwanderung. „Glückliche Kinder – glückliche Eltern“, dachte ich mir und war tiefenentspannt, während wir zwar in knallbunten Räumen saßen, lauter Spielzeug um uns herum, die Kinder aber gut beschäftigt waren und wir deshalb in Ruhe lesen konnten.

Mit Kindern ins Kunst-Museum?

Eine andere Bekannte hatten wir auf unserer Reise übrigens auch besucht und der Dreifachmutter von unseren Urlaubsvergnügungen erzählt. „Oh Gott“, sagte sie nur. Sie habe nur mit ihrem ersten Kind solche Aktivitäten verfolgt. Dann habe sie aber gemerkt, dass ihr das keinen Spaß machte – daher gab es später keine Zoobesuche mehr. „Entspannte Eltern, entspannte Kinder“ – so ihre Devise. Ähnlich sieht es meine Freundin Isabella. Sie, ihr Mann und ihr Sohn gehen sonntags lieber ins Kunstmuseum als zum Kasperl.

Wir dagegen freuen uns, am Rande des Puppentheaters einen guten Kaffee trinken zu können und auch als Erwachsene ein wenig Kasperltheaterluft schnuppern zu dürfen. Im Kunstmuseum? Da würden unsere Kinder bestenfalls den Alarm auslösen.

Ich glaube dennoch, dass alle Wege für die jeweiligen Familien gut sind. Alle machen wir Kompromisse – bei uns fallen sie eher zugunsten der Kinderbespaßung aus, bei anderen eher zugunsten der Erwachsenen-Interessen. So lange ich auch im Kinderhotel meine Mama-Massage genießen kann und der Sohn von Isabella ein Geschenk im Museumsshop bekommt, muss keiner ernsthaft zurückstecken. Ab und zu nehmen wir den Sohn auch mit ins Kasperltheater. Und wenn Isabella uns ins feine Restaurant mitnimmt, freuen wir uns auch.