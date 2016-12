Mama Nadine auf Geschenkejagd

Nadine Luck ist überfordert: Wann ist der beste Zeitpunkt, um Spielzeug für Heiligabend zu besorgen? Die Preise schwanken täglich – und sie hatte seinerzeit schon auf dem Aktienmarkt kein gutes Händchen bewiesen.



Genießt Ihr schon die stille Zeit oder müsst Ihr noch Weihnachtsgeschenke besorgen? Ehrlich, in diesem Jahr fühle ich mich beim Weihnachtseinkauf wie an der Börse: Gesellschaftsspiele kosten je nach Tagesform mal fünf Euro mehr, mal fünf Euro weniger als es die Preisempfehlung des Herstellers vorschlägt. Noch ärger ist es mit den Preisen für Playmobil. Die haben täglich so drastische Kursschwankungen, dass ich wirklich nicht weiß, wo zugreifen. An dem einen Tag etwa kostet die Falkenritterburg 75 Euro, am kommenden Tag nur 64 Euro – und das beim selben Anbieter. Und der örtliche Spielwarenhändler, bei dem ich mal das „Romantische Puppenhaus“ in echt anschauen wollte, bevor ich es für Antonia hole, sagte: „Ausverkauft!“. Er hat weder Puppenhaus noch Prinzessinnenschloss noch Polizeistation vorrätig. Außerdem gehe er nicht davon aus, dass das Spielzeug vor Weihnachten noch in den Laden kommt, es sei vermutlich erst wieder im neuen Jahr lieferbar.

Kommt der Paketbote vor dem Christkind?

Was tue ich also als Mensch, der früher schon mal zur falschen Zeit die falschen Telekom-Aktien gekauft hat? Und der jetzt vor lauter Sorge, den Kindern nicht das gewünschte Spielzeug unter den Baum stellen zu können, kurz davor ist, dicke Hamsterkäufe zu machen?

Denn eins will ich nicht mehr erleben: Im vergangenen Jahr haben wir an Heiligabend zunächst nicht aufs Christkind, sondern auf den Postboten gewartet. Ich hatte erst in letzter Minute die zündende Idee für Antonias ultimatives Geschenk: ein sprechendes, interaktiv agierendes Einhorn. Bis 22. Dezember sollte es geliefert werden, aber das hatte die Post nicht hingekriegt. Auch nicht bis zum 23. Dezember. Also war ich am 24. total nervös und bin sogar mehrere Male um den Block gefahren, um möglicherweise den Postboten abzufangen, bevor er – frustriert von der Päckchenlast – kehrt macht und den Rest erst nach den Feiertagen ausliefert.

Ich hatte Glück. Gegen 14 Uhr kam der Bote endlich, und er kam mir wirklich wie ein Himmelsbote vor. Wie wunderbar. Damals war Antonia vier, und es war das erste Weihnachten, dem sie so richtig lange und intensiv entgegengefiebert hat. Da musste das Geschenk einfach stimmen!

Mit fünf ist das alles natürlich nicht minder aufregend. Ich habe im vergangenen Jahr dennoch nicht dazu gelernt und die Geschenke nicht bereits im Oktober, wenn die Preise vernünftig sind und die volle Auswahl vorhanden ist, gekauft. Ich werde aber nicht bis zur letzten Minute warten, sondern heute Abend bestellen, Preise hin oder her. Ich vergleiche einfach, wer tagesaktuell am günstigsten ist – ja, per Online-Kauf. Und der Händler, der mich dann überzeugt, kriegt unsere Groß-Bestellung an Playmobil, Gesellschaftsspielen und Bastel-Kram.

Hamsterkäufe im Sommer

Im nächsten Jahr werde ich hoffentlich schlauer sein und sogar Profit schlagen aus meinen Erfahrungen. Ich werde aktiv in den Handel einsteigen und mein Geld in Playmobil und Co. anlegen – und zwar bereits im Sommer, wenn die Preise noch im Keller sind. Ich werde Ritterburgen und Märchenschlösser kaufen und ab Mitte Dezember, wenn alles knapp ist, für teures Geld weiterverkaufen, originalverpackt. Von den Gewinnen hole ich zur Not noch am 23. Dezember per Expressversand die schönsten Geschenke für uns – ganz ohne lästige Preisvergleiche, denn das kann ich mir ja dann leisten.

Ganz im Sinne von Karl Valentin freue ich mich darauf, alles geschafft zu haben. Der hat nämlich mal tröstend gesagt: „Und wenn die stille Zeit vorüber ist, dann wird’s auch wieder ruhiger.“