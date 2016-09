Mein erstes Mal als… Kinderflohmarkt-Verkäuferin

Wer Kinder hat, erlebt viele Dinge zum ersten Mal. Nadine Lucks neueste Erfahrung: Das erste Mal als Flohmarkt-Verkäuferin. Und daher auch: Das erste Mal als Radikal-Ausmisterin.



Ich habe mich da eigentlich nie gesehen. An einem Flohmarktstand, die Ware anpreisend wie ein Fischverkäufer seine Makrelen. Das ist nicht meins – dachte ich zumindest. Ich hab schon ein paar gebrauchte Dinge bei Ebay verkauft – anonym, gegen Überweisung, das war eine klare Sache.

Ein Tisch, zwei Stunden

Nun hat mich aber meine Freundin Minensie gefragt, ob ich gerne „einen Tisch“ hätte. Sie organisiert als Elternbeirat einen Flohmarkt. „Einen Tisch? Ne, ne“ – mit diesen Worten winkte ich ab. Ich hätte gar keine Zeit, Dinge zusammenzusuchen, die verkauft werden wollen, und sie gegebenenfalls auch zu etikettieren, dachte ich. Wenige Tage später startete Minensie einen Aufruf auf Facebook, der Tisch war immer noch zu haben. Jetzt ratterte es in meinem Kopf. Unsere Schränke sind übervoll – daran ist teilweise auch das Babyspielzeug schuld, das keiner mehr braucht. Die Wetterprognose für das Wochenende war übel – würde ich also im Kindergarten hinter einem Tisch stehen, würde ich draußen nichts verpassen. Der Flohmarkt würde auch nur zwei Stunden dauern. Ich war auf einmal Feuer und Flamme. Die Aussicht, viel Kram auf einen Schlag loszuwerden, ließ mich nicht mehr los. Ich bekam den Zuschlag für den Tisch und wütete im nächsten Moment durch die Wohnung. Was brauchen wir nicht mehr? Erschreckend, dass ich in kürzester Zeit – in Absprache mit den Kindern – so viel Zeug zusammenhatte, dass nicht mal alles ins Auto passte. Und das, obwohl wir nur das Kinderzimmer ausgemistet hatten. Im Keller wäre noch einiges an Plunder, äh, ich meine natürlich Spielsachen und Klamotten zu finden.

Platz da, jetzt verkaufe ich!

2 mal 1 Meter ist es groß, mein erstes, eigenes Geschäft. Als Geschäftsinhaberin fühle ich mich tatsächlich, neben all den anderen Verkäuferinnen und Verkäufern, die bereits ihre Ware aufstellen. Als ich beginne, meine Auslage zu dekorieren, merke ich, dass ich viel zu viel Zeug dabeihabe. Zum Glück hat Minensie den Stand neben mir und nur halb so viele Sachen zu verkaufen. Sie hat das ja schon mal gemacht. Ich darf mich jedenfalls auch bei ihr mit ausbreiten, puh!

Minus in der Kasse

Bereits vor Verkaufsstart werde ich gefragt, ob die Ritterrüstung zu haben ist. Leider nur von meinen Kindern, und sie meinten die Spielzeug-Ritterrüstung am Stand gegenüber. Weil ich ihnen versprochen habe, dass sie sich etwas aussuchen dürfen, weil im Gegenzug ja so viel wegkommt, stimme ich zu. Es ist ein großes Teil, aber Valentin liebt das Rittersein gerade sehr. Da er bisher nur ein Plastik- und ein Holzschwert hat, ist es nicht völlig unsinnig, ihm jetzt auch eine Ritterrüstung zu schenken, damit er sich in Schale wirft. Vorläufiger Zwischenstand: minus zwei Euro.

Es steht kein Pferd mehr im Flur

Und dann haben wir echte Kunden. Ein paar Pullis gehen weg, ein Overall in Größe 56 – oh mein Gott, darin haben wir Valentin vom Krankenhaus nach Hause getragen, damals, nach der Geburt! Sogar Schuhe kriegen wir los. Und, ich strahle, das Hüpfpferd. Dieser riesige Staubfänger, den die Kinder eigentlich noch nie bespielt haben. Das neue Besitzerkind strahlt. Was bin ich froh. Für einen Zehner. Klasse. Harry hatte schon gedroht: Wenn es am Schluss nicht weg ist, legt er dem, der es dennoch mitnimmt, 20 Euro drauf.

Mein Göttergatte holt zur Feier des Tages Kaffee und Kuchen. Schon sind wir wieder im Minus. Dann aber kommt wieder jemand. Bücher. Die Dame feilscht. Da gebe ich immer nach, denn ich bin froh, wenn alles weg ist. Aus Verkäufersicht verstehe ich nicht, dass viele andere keinen Nachlass geben – wollen die Leute ihren gebrauchten Kram im Zweifel wirklich wieder mit nach Hause nehmen?

Läuft bei uns

Dann wird es fast stressig. Drei Kunden auf einmal. „Das ist aber süß“, sagen sie zu Antonias Röckchen. Hach, ja! Jetzt läuft es. Eine Klamotte nach der anderen und einiges an Spielzeug wandert über den Ladentisch. Eine Kugelbahn aus Holz, für vier Euro. Ich hab sie vor drei Jahren selbst für vier Euro auf einem Flohmarkt gekauft.

Ich staune: Es macht mir Spaß. Die Käufer freuen sich über Schnäppchen, ich mich darüber, dass wir endlich ausgemistet haben und nicht alles in der Altkleidersammlung landet. Dass wir am Ende rund 50 Euro eingenommen haben: perfekt!

Von den Sachen, die wir nicht verkauft haben, werden die schöneren im Flüchtlingsheim landen. Und bei einem Spiel freut sich Antonia, dass es doch nicht weg ist. „Das wollte ich eh behalten.“ Geschenkt.