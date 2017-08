Mit Antonia können wir rechnen

Zwei plus fünf plus acht plus sieben: Antonia löst als Vorschulkind schon ziemlich komplexe Rechenaufgaben; Nadine Luck möchte ihre fünfjährige Tochter am liebsten schon fürs Mathematik-Studium anmelden.



Dass Antonia als sogenanntes „Kann-Kind“ erst nächstes Jahr eingeschult wird, habe ich ja schon geschrieben. Nun gehen die Sommerferien bald zu Ende, und unsere Tochter scheint uns täglich zu demonstrieren, dass das zusätzliche Kindergartenjahr eine Fehlentscheidung war. Ihren Namen ANTONIA sowie die wichtigen Vokabeln MAMA, PAPA und EIS kann sie ja schon lange schreiben. Doch seit einigen Tagen malt sie beliebige andere Begriffe, die sie irgendwo geschrieben sieht, korrekt nach – um dann zu fragen: „Was hab ich da geschrieben?“

Fit im Kopfrechnen

Seitdem wir ein neues Auto, einen Skoda, fahren, erkennt Antonia auf der Autobahn jedes andere Auto dieser Marke, auch VWs und BMWs kann sie unterscheiden, während ich Autos nach wie vor anhand ihrer Farbe auseinanderhalte. Das alles sind sicher noch keine Indizien für eine Hochbegabung, aber jetzt fängt sie auch noch an, sich als kleines Rechengenie zu präsentieren. Dass sie einfache Rechenaufgaben im einstelligen Bereich (2 + 3 oder 1 + 4) fehlerfrei lösen konnte, war noch nicht weiter beeindruckend. Seit einiger Zeit aber spielen wir das witzige und pfiffige Kartenspiel Biberbande, bei dem am Ende die Summe von vier Spielkarten addiert werden muss. Da kommen Aufgaben zustande wie „2 + 5 + 8 + 7“. Oder „4 + 1 + 9 + 8“. Diese Rechnungen löst Antonia mit links (und rechts) – nämlich unter Zuhilfenahme ihrer zehn Finger, wobei ihr erstaunlicherweise auch das zweifache Überschreiten der Zehnergrenze kaum Mühe bereitet, die Fehlergrenze liegt dabei auch in einem völlig akzeptablen Toleranzbereich.

Unentdecktes Genie?

Vielleicht ist ihr Rechen-Talent deshalb so beeindruckend, weil ich selbst immer häufiger die simpelsten Rechnungen per Handy-Taschenrechner löse. Ich frage mich jedenfalls, ob wir vielleicht frühzeitig einen Studienplatz für Mathematik reservieren oder zumindest noch die Blitz-Einschulung beantragen sollen? Es ist natürlich bekannt, dass die meisten Eltern ihre eigenen Kinder für besonders hübsch und gescheit halten – und in vielen Fällen ist das sicher pure Einbildung. Aber im Falle von Antonia…

Rechnen klappt, Zählen eher nicht

Doch dann der große Rückschlag: „Mama, darf ich ein Eis?“, fragt sie auf dem Spielplatz. „Ich hol es mir auch selbst.“ Diese Eigeninitiative soll belohnt werden. „Aber nur eine Kugel“, sage ich und gebe ihr fünf Euro in die Hand. Wenige Augenblicke später kommt sie freudestrahlend zurück: „Vanille, Banane, Erdbeere“. Ich sehe: Das mit dem Zählen müssen wir doch noch üben! Wie gut, dass sie noch nicht eingeschult wird 😉