Sie werden so schnell groß

Antonia und Valentin gehen alleine auf Partys und legen Wert darauf, dass ihre Mama bloß nicht mitkommt, wenn sie eine Spiele-Einladung haben. Und Nadine Luck? Muss erst wieder lernen, öfter auch ihr eigenes Ding zu machen.



Es wurde erstmals offensichtlich, als Antonia mit süßen dreieinhalb Jahren wollte, dass ich gleich wieder gehe, als ich sie zum Nachbarskind zum Spielen gebracht habe – und bloß nicht zum Kaffee bei der anderen Mutter bleibe. Und vermutlich hört es nie wieder auf: Meine Tochter wird groß und selbstständig und brennt darauf, ihr eigenes Ding zu machen. Genau wie der kleine Bruder: Valentin ist jetzt – mit dreieinhalb – zum ersten Mal ganz ohne uns zu einem Geburtstag eingeladen, bei seinem besten Kindergartenfreund. „Ich gehe allein“, jubelt er, während seine Schwester ein bisschen schmollt, dass sie nicht dabei ist, und ich auch, wenn ich ehrlich bin. Dabei ist es natürlich gut – und eins meiner wichtigsten Erziehungsziele: dass die Kinder selbstständig sind. Aber uuuups, geht das schnell!

Alleine im Kino

Neulich war Antonia sogar ohne uns im Kino: Sie war zu einem Geburtstag eingeladen, der dort gefeiert wurde. Zu einem Film mit echten Schauspielern und ohne Zeichentrick („Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!“). Außerdem hat sie in diesem Sommer das Schwimmen gelernt, ohne Kurs – irgendwie einfach so. Wenn ich ihr Geld gebe, kann sie ins Geschäft gehen und Kuchen kaufen. Und dass sie die Gummibärchen, die sie beim Bezahlen bekommt, annimmt, obwohl sie keine mag, dann aber sagt: „Ich hab sie für Valentin mitgebracht“ – das finde ich ganz schön erwachsen.

Geliebter Babysitter

Uns Eltern gestehen die Kinder übrigens auch zu, dass wir ohne sie ausgehen. Wenn es nach ihnen ginge, dürften wir das sogar öfter tun – sie sind nämlich große Fans der Babysitterin. Weil es jedes Mal Tränen gibt, wenn sie wieder geht, und klar ist, dass wir Eltern erst wieder in ein paar Wochen ausgehen werden, wünscht sich Antonia jetzt zum Geburtstag Babysitterstunden. Ups, das sitzt – aber eigentlich ein ziemlich cooles Geschenk, oder? Früher gab es immer eher einen Babysitter an meinem Geburtstag, damit Harry mich in ein schickes Restaurant mit engen Tischen und edlen Menüs ausführen konnte.

Und dann sind sie wieder klein, unsere Kinder, und schlüpfen nachts zu uns ins Bett, weil sie ein Monster gehört haben. Oder wir müssen helfen, die Schnürsenkel zu binden, weil Antonia zwar darauf bestanden hat, coole Sneaker mit Schnürsenkeln zu haben – aber doch nicht so gut Knoten und Schleifen binden kann, wie sie dachte.

Kinderlose Zeit

Dennoch: Es ist an der Zeit, dass auch ich wieder selbstständiger werde. Dass ich endlich wieder mein eigenes Ding verfolge. Allein auf Partys gehe, mit Harry zum Essen, mit Kollegen zu Fortbildungen. Die Kinder? Die freuen sich, wenn dann die Babysitterin kommt. Und ich? Ich auch. Jedenfalls arbeite ich daran.