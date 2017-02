Valentin wird 3

Jetzt hat Mama Nadine wirklich kein Baby mehr zu Hause: Valentin wird drei. Unglaublich. In einem Brief an ihren Süßen schreibt sie, warum sie ihn so lieb hat.



Lieber Valentin,

morgen wirst Du drei! Damals, am Abend Deiner Geburt, lief gerade das Finale des TV-Dschungelcamps im Fernsehen. Wir hingegen mussten einige Prüfungen im Kreißsaal bestehen, was wir aber super hingekriegt haben. Ich kann nicht glauben, dass es schon so lange her ist. Als das Dschungelcamp in der vergangenen Woche im Fernsehen lief, konnte ich es wieder nicht schauen: Bedingt durch den Schlafrhythmus von Dir und Deiner Schwester bin ich abends immer so müde, dass mir das Trash-Fernseh-Spektakel einfach zu spät ist.

Deine gute Laune ist ansteckend

Egal – im echten Leben passiert uns viel Spektakuläreres und Schöneres. Und nicht nur wir als Familie: Deine Erzieherin im Kindergarten sagte mir neulich, dass mit Dir jeder Tag schön ist. Deine gute Laune, Deine Motivation und die Energie seien einfach ansteckend. Wie recht sie hat! Deine „Juhus“, wenn wir etwa Schlittenfahren gehen, sind einfach erfrischend und gehen zu Herzen.

Natürlich bist Du – wie jedes Kind – auch mal anstrengend. Du bist sogar ein ordentlicher Sturkopf, und wenn Du nicht den heiß ersehnten dritten Joghurt bekommst oder kein Eis zum Nachtisch, legst Du Szenen hin, die sich gewaschen haben.

Puzzle gehen immer

Meistens schaffen wir es aber, die Situationen zu entschärfen und du gibst dich auch gerne mit einem Apfel zufrieden. Oder wir holen ein Puzzle. Du liebst es einfach, über den einzelnen Teilen zu brüten und Stück für Stück ein komplettes Bild vor Dir entstehen zu lassen. Auch richtig schwierige Puzzles kriegst du jetzt schon hin, mit über 50 Teilen. Es ist wirklich Deine Leidenschaft!

Und noch etwas liebst Du: Dinos. Meistens muss ein Gummi-Urtier beim Einschlafen mit ins Bett. (Vor einem Jahr musste übrigens immer noch ein Schleich-Pferd mit). Ich schmelze jedenfalls dahin, wenn ich Dich und „Dino“ bei Einschlafen beobachte.

Vorfreude auf die „Nimmersatt“-Party

Ach, mein Schatz, ich freu mich so, wenn Du Deine Geschenke sehen wirst, Deine Feuerwehr, ein neues Puzzle, ein Ritter-Buch. So lange hast Du schon auf Deinen Geburtstag gewartet, so oft hast Du gefragt, ob Du „heute“ Geburtstag hast. Ich freue mich auch auf Deine kleine Feier am Nachmittag, deren Motto „Die Raupe Nimmersatt“ lautet, weil Du das Buch mit der Raupe so gerne magst. Schön dekorieren werden wir, es gibt viele Raupen, viel Grünes, Eis, Äpfel, …

Danke, dass Du bist, wie Du bist, mein Schatz!

Ich liebe Dich, Deine Mama