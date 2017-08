Wenn Kinder Alpträume haben

Mama Nadine schmerzt es, wenn ihre Kinder Alpträume haben – deswegen versucht sie, Valentin und Antonia mit einer Bastelei auf schöne Gedanken zu bringen.

Mein 3-jähriger Sohn Valentin hat das erste Mal davon erzählt, dass er geträumt hat – und schön war es leider nicht: ein Monster habe ihn gefressen. „Ich will nicht schlafen, sonst kommt der Traum wieder“, sagte er in den darauffolgenden Nächten – was der Beleg für mich war, dass er genau verstanden hat, wie das mit dem Träumen ist. Mir tut es sehr leid, meinem Sohn da wenig helfen zu können – ich bin vor allem froh, dass er seit diesem einen Mal keinen Alptraum mehr hatte.

Schlecht geträumt?

Seine 5-jährige Schwester hat indes schon eine längere Traum-Historie. Manchmal träumt sie herrlich, etwa vom Spielen mit ihren Freundinnen – doch immer wieder hat auch sie schlimme Alpträume. So auch vor wenigen Tagen: ein fieses Gesicht ist ihr im Schlaf erschienen und nicht mal weggegangen, als sie wieder wach war, erzählte sie. Die kommenden Tage weigerte sie sich, in ihrem eigenen Bett zu schlafen – wir mussten ihr versprechen, dass sie bei uns im Elternbett nicht nur ein-, sondern auch durchschlafen darf, so verängstigt war sie. Ich habe daraufhin einen kapitalen Fehler gemacht: Beim Einschlafen habe ich ihr ins Ohr geflüstert, ich würde am kommenden Tag gemeinsam mit ihr einen Traumfänger basteln.

Mama hat die Lösung

Daran erinnerte sie sich natürlich am kommenden Tag, bastelnärrisch wie sie ist. Ich suchte mir Bilder von Traumfängern im Internet und versuchte, eine Bastelanleitung für uns zu kreieren. Im Netz des Fängers, so hieß es bei den Indianern, würden sich die bösen Träume verfangen. Nur die guten Träume lässt es durch zu den Gedanken. In der Tat haben wir es geschafft, einen Traumfänger zu basteln, der schön und „echt“ aussieht und Antonias Ansprüchen genügt: Sie schlief wieder in ihrem eigenen Bett (- naja, zumindest einen Teil der Nacht). Und tatsächlich: Alpträume hatte sie nicht.

Keine Alpträume mehr

Was sie stattdessen geträumt hat? Dass sie mit ihrem Bruder und ihren drei besten Kindergartenfreundinnen zum Indoor-Spielplatz geht, mit mir als Aufpasserin. Dass ich bei allen Aktivitäten mitmache, beim Trampolinspringen genauso wie beim Durch-Höhlen-Kriechen. Danach gehen wir zum Kinderschminken, und ich muss hinterher allen das Gesicht abwaschen, und überall ist Farbe, auf den Kindern, im Badezimmer, schließlich in der gesamten Wohnung. Ein schöner Traum – sagt Antonia. Alptraum – sage ich.