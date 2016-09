Zuckerbrot und Geister

Berichte über runde Geburtstage von Schwiegermüttern sind nichts für schwache Nerven. Darum überlässt Nadine Luck heute ihrem Mann Harry das Blog, für den das Familienfest in der Heimat eine Zeitreise in die Vergangenheit gewesen ist – Grusel und Nervenkitzel inbegriffen.



Ich schaue gerne „Tagesschau vor 20 Jahren“, die Wiederholungen der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder Derrick-Folgen auf DVD. Ich höre am liebsten meine alten Kasperleplatten, und jedes Jahr blättere ich zu Weihnachten die Zeitungen vom Januar 1974 durch, in die die Krippenfiguren eingewickelt sind. Nadine sagt immer, ich wäre ein wandelndes Museum. Richtig ist: Ich bin überzeugter Nostalgiker und liebe Zeitreisen in die Vergangenheit. Das haben wir schon vor einem Jahr gemacht, als wir im Schwarzwald Urlaub auf dem Bauernhof gemacht haben, wo ich viele Sommer meiner Kindheit erlebt habe. Dieses Jahr führte uns der 80. Geburtstag meiner Mutter, die aus Holland stammt, in ihre Heimat, wo ich einen Großteil meiner frühen Kindheit verbracht habe.

Eins vorweg: In Deutschland gilt es als politisch nicht korrekt, „Holland“ statt „Niederlande“ zu sagen, weil Holland nur eine Region unseres Nachbarlandes ist. Aber keiner meiner Verwandten in Waalwijk spricht von „Nederland“ oder ruft im Fußballstadion „Hup, Nederland, Hup“. Von daher bleibe ich dabei und spreche von meinen holländischen Wurzeln, in denen auch mein für hiesige Verhältnisse ungewöhnlicher Vorname begründet ist, der keine Kurzform von Harald darstellt und oft für ein Pseudonym gehalten wird.

Andere Länder, anderes Essen

Zugegeben, es gibt Exotischeres als holländische Vorfahren zu haben. Aber dennoch taucht man in eine andere Zivilisation ein, wenn man in Venlo die heute unsichtbare Grenze überschreitet. Und für die aus Niederbayern stammende Nadine muss der Besuch sprachlich so herausfordernd gewesen sein wie für mich die Ausflüge in den Süden, wo die Urgroßeltern in meiner Anwesenheit fragen: „Kann er uns verstehen?“ Wer deutsches Körnerbrot mag, wird sich an die weißen Milchbrötchen erst gewöhnen müssen. Und statt Salami und Wurst werden bunte Schokostreusel aufs Brot gestreut. Alternativ werden weiche, süße Rosinenbrötchen oder Eierkuchen mit Butter und Zucker bestrichen. Wo sonst ruft man seinen Kindern beim Frühstück zu: „Esst nicht nur Schokolade, nehmt auch was vom Kuchen!“ Nicht nur morgens ernährten wir uns mit einheimischen Köstlichkeiten – ich erklärte Nadine, dass ein Frikandel nichts mit einer deutschen Frikadelle zu tun hat und dass es sich bei der frittierten Rindfleischpaste um Vleeskroketten handelt.

Eine Märchenreise in die Kindheit

Noch mehr Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wurden auf einen Schlag wieder lebendig, als wir den „Efteling“ besuchten, einen zauberhaften Freizeitpark in Kaatsheuvel, wo wir früher jeden Sommer waren und in dem für mich die Zeit stehen geblieben scheint. Natürlich gibt es dort auch Attraktionen, die den Vergleich mit Phantasialand, Europapark & Co. nicht scheuen müssen. Der Kern des 1952 gegründeten Parks geht jedoch auf einen Märchenwald zurück, der seit Jahrzehnten fast unverändert ist. Die Fliegenpilze am Wegesrand spielen noch dieselben Melodien, das Spukschloss begeistert mit einer unverändert großartigen Gruselshow, und der fliegende Fakir lässt seit 59 Jahren zu orientalischen Klängen holländische Tulpen erblühen. Der „Trick“, den fliegenden Teppich an fast unsichtbaren Drahtseilen zu befestigen, kann heute Kindern, die an 4D-Effekte gewöhnt sind, nur ein müdes Lächeln entlocken. Trotzdem war Antonia von den singenden Pilzen, den sprechenden Papierkörben („Papier hier!“) und der Treteisenbahn ebenso begeistert wie ich vor fast vierzig Jahren. Sicherlich ist es das Erfolgsgeheimnis des „Efteling“, neben ständiger Erneuerung und Erweiterung den Zauber der Vergangenheit zu bewahren.

Und ich weiß schon jetzt: Es wird mir ein Vergnügen sein, mit meinen Enkelkindern dieselben Karussells zu fahren und ihnen im Spukschloss zu erzählen, dass sie keine Angst haben müssen. Denn diese Geister haben dem Opa schon als Kind nichts getan.