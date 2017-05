65 Jahre Leben & erziehen – eine Zeitreise

1952 erschien die erste Ausgabe von Leben & erziehen. Seither ist viel passiert – unser Heft hat sich verändert und auch in der Erziehung hat sich viel getan. Eines ist aber geblieben: Bei Leben & erziehen dreht sich seit 65 Jahren alles um die Familie. Wir blättern zurück!



Auch schon vor 40, 50 oder 60 Jahren drehte sich bei Leben & erziehen alles um die Familie. Aber neben so zeitlosen Problemen wie „Mein Baby will nicht essen!“ oder „Immer Ärger mit dem Aufräumen“ befasste sich die Zeitschrift auch mit damals aktuellen Themen: „Sind lange Haare für Jungs okay?“ oder „Lenken Bücher von den Hausaufgaben ab?“ 😉 Und Leben & erziehen erklärte verwirrten Teenager-Eltern, was das denn eigentlich mit dieser Pop-Musik auf sich hat.

Klicken Sie sich hier durch eine Auswahl alter Heft-Beiträge:



Leben & erziehen hat sich kaum verändert, oder? 😉 Und, bei wem von euch sieht es heute so aus? Babys liebster Tröster war schon immer ein Thema. Auch wenn die Omas heute etwas anderes behaupten - früher gab's schon dieselben Probleme. "Papa, willst du mich mal heiraten?" Das kennen auch die Väter von heute. Die Modestrecken waren damals noch nicht Instagram-optimiert 😉 Finger weg von Drogen - in den 70ern ein großes Thema. Das forderte schon 1970 der Autor dieses Leben & erziehen-Beitrags. Gefällt uns! Beim Thema Taschengeld sind die Ansprüche mittlerweile bestimmt gestiegen 😉 Alleine die Frage würde heute einen veritablen Shitstorm auslösen. Auch das gab es anscheinend früher schon! Heute undenkbar: Die Weinbrand-Werbung nebenan... Stressfrei in den Urlaub - das ist auch über zwanzig Jahre später noch ein großer Elterntraum. Leben & erziehen hat Eltern auch erklärt, wie ihre Teeanger ticken.

