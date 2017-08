Schon in der Schwangerschaft können Eltern Kontakt zu ihrem ungeborenen Kind aufnehmen. Ob gedanklich, durch Zureden, Musik oder durchs Streicheln – so können Sie sich mit Ihrem Kleinen verständigen.



Noch nicht geboren, aber schon dabei: Ihr Winzling bekommt in seiner schützenden Höhle bereits viel mit. Über die Nabelschnur nimmt das Baby an Ihren Gefühlen teil. Wenn sich Ihr Herzschlag beschleunigt, Ihr Atem schneller geht, hat das auch Auswirkungen aufs Kind, dessen Herz dann ebenfalls schneller pocht. Es erlebt mit, wenn Sie sich freuen oder ärgern, ob Sie müde oder munter sind. Auch seine eigenen Sinnesorgane, wie der sehr früh ausgebildete Tastsinn, vermitteln dem Baby viel über seine Umgebung. Und es kann bereits hören, was vorgeht: Das Gluckern, Rauschen und Glucksen im Bauch der Mutter, den Herzschlag, ihre Stimme, ja sogar die seines Papas sowie Musik und andere Geräusche dringen an sein Ohr.

Mit dem Baby im Bauch sprechen

Den Bauch streicheln: Das machen werdende Mütter instinktiv schon sehr früh. Diese Streicheleinheiten tun dem ungeborenen Baby gut. Je größer es wird, desto deutlicher spürt es Ihre Berührungen. Und es genießt sie: Viele werdende Eltern erleben, dass Ihr Kind der streichelnden Hand entgegenkommt. Auch für den Vater und die Geschwister ist das Handauflegen eine Möglichkeit, das Kleine fast hautnah zu erleben. Sie fühlen, wie es strampelt oder sich anschmiegt; ab und zu lässt sich tasten, wo ein Fuß, eine Hand von innen gegen den Bauch drückt. Sprechen Sie zu Ihrem Baby. Das braucht Ihnen nicht komisch vorzukommen, die innigen Botschaften kommen beim Baby an. Das Kleine kann Sie ja hören, merkt wahrscheinlich sogar, ob das Gesagte ihm gilt oder anderen. Studien belegen: Spricht eine Schwangere liebevoll zu ihrem Kind, werden seine Bewegungen und sein Puls ruhiger.

Hörst du mich?

Hören Sie Musik. Untersuchungen zeigen, dass Ungeborene Musik mögen. Sanfte Klänge kommen besonders gut an, zum Beispiel auch die Melodien einer Spieluhr. Bei Trommelwirbel, Paukenschlägen und hartem Rock reagieren die Kleinen eher gestresst, das zeigt ihr heftiges Strampeln. Babys erinnern sich sogar an Stücke, die sie in Mamas Bauch regelmäßig hörten. Wenn Sie allein oder mit Ihrem Partner Musik hören und sich in wohliger Atmosphäre ausruhen, hat also auch Ihr Kind schon etwas von dem gemeinsamen Erlebnis.

Schaukeln und wiegen

Wenn Sie spazieren gehen, schwingt das Kind in Ihrem Bauch bei jedem Schritt sanft hin und her. Ob sie tanzen, sich bei der Hausarbeit bücken oder in einer Hängematte schaukeln – auf Ihr Baby wirken alle diese Bewegungsreize entwicklungsfördernd. Die Reifung seines Gehirns wird positiv beeinflusst. Besonders schön ist es, wenn Sie Ihr Kleines gemeinsam mit Ihrem Partner wiegen: Er kann Ihren Bauch mit den Händen umfangen und Sie schwingen gemeinsam sanft hin und her. Schicken Sie wortlose Botschaften. Für werdende Mütter ist es eine sehr innige Erfahrung, sich Ihrem Kind in liebevollen Gedanken ganz zuzuwenden. So bestätigen Sie Ihrem Baby, dass Sie es lieben – und das kann es schon jetzt spüren.

