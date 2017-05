Schön schwanger im Sommer

Wärmende Sonnenstrahlen tun gut, doch zu viel Hitze macht dem Körper zu schaffen. Tipps, wie Schwangere im Sommer cool bleiben.



Wenn es heiß ist, hat der Körper schon genug zu tun. Vermeiden Sie Hektik und verlegen Sie nach Möglichkeit Termine auf den frühen Vormittag. Da ist es kühler. Die Südländer machen’s vor:

Sie gönnen sich mittags eine Stunde Ruhe. Träumen Sie sich ans Meer – im schattigen Park, im abgedunkelten Schlafzimmer oder im Garten. Die Mittagssonne meiden Sie besser. Die Hitze schwächt den Kreislauf, zudem ist die Haut in der Schwangerschaft empfindlicher als sonst und kann stärker auf Sonnen-einstrahlung reagieren.

Einen über den Durst trinken

Als Durstlöscher eignet sich am besten Wasser, über den Tag verteilt mindestens zwei Liter trinken. Erfrischend sind Früchtetees, egal ob warm oder als Limonade mit Eis und einem Spritzer Zitrone. Kaffee, schwarzen Tee oder Limonade bitte nur in Maßen trinken. Gerade zu viel Koffein ist ungesund für Ihr Baby.

Tolle Rezepte für alkoholfreie Sommerdrinks finden Sie hier!

Erfrischendes Essen im Sommer

Im Sommer sind Salate, fruchtige Quarkspeisen oder kalte Obstsuppen besser als der gehaltvolle Schweinebraten. Prima Flüssigkeitsspender sind auch Wassermelonen, Ananas oder Salatgurken, die einen Wassergehalt von 95 Prozent haben. Besonders „cool“ wirken diese Lebensmittel, wenn sie vor dem Essen im Kühlschrank lagern. Kochen Sie außerdem nicht zu scharf, sonst bricht Ihnen der Schweiß aus.

Lieber liegen als stehen

Langes Stehen staut das Blut in den Beinen. Dagegen helfen Stützstrumpfhosen. Wenn die Beine geschwollen sind, am besten hochlegen – so kann das Blut besser zirkulieren. Achten Sie darauf, dass die Unterschenkel leicht angewinkelt sind. Übereinanderschlagen ist zwar ladylike, aber schlecht für die Venen. Wenn Sie die Treppe statt den Lift nehmen, bringen Sie Ihren Kreislauf in Schwung.

Kleine Kneipp-Kur

Auch Pfarrer Kneipps Tipps halten frisch: Duschen Sie morgens und abends jedes Bein kalt ab, immer von unten nach oben in Richtung Herz. Tagsüber erfrischend: Die Unterarme kurz in kaltes Wasser tauchen oder mit einem Eiswürfel die Haut an Armen und Beinen leicht massieren. Dadurch stärken Sie auch ganz nebenbei Ihren Kreislauf.

Luftige Kleidung

Leichte Stoffe aus Baumwolle oder Leinen sind angenehm luftig auf der Haut. Meiden Sie möglichst enge Synthetik-Kleidung.

Schwanger im Sommer – mit unseren Tipps behalten werdene Mamas einen kühlen Kopf und können die schönen Seiten des Sommers genießen!