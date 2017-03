Der Start in die Kindergartenzeit ist für alle ein großer Schritt. Wie die Eingewöhung gelingt und Eltern und Kind die Herausforderung zusammen meistern.



Ob Krippe, Kindergarten oder Kindertagesstätte – Eltern wünschen sich für ihren Schatz nur die allerbeste Betreuung. Und sehen dem ersten Abschied an der Gruppentür mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Deshalb ist die richtige Wahl der Einrichtung so wichtig. Und bei der Eingewöhnung gilt auch für Mama und Papa: „Kopf hoch, alles wird gut!“.

Mit unserem neuen Extra „Fit für den Kindergarten“ zeigen wir Ihnen, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen und diese aufregende Zeit gemeinsam meistern.

Im Sonderheft „Fit für den Kindergarten“ lesen Sie:

Städtische Einrichtung, Montessori, Waldorf – welches Konzept passt zu uns?

Eltern-Tipps für die Eingewöhung.

Mit Windel in den Kindergarten?

Was Kinder für den Start brauchen. Dazu eine Checkliste zum Abhaken.

So trainiert Malen die Fingerfertigkeit.

Mein Kind erzählt nichts, was kann ich tun?

Dazu als Poster zum Herausnehmen: Ansteckend? Wann Kinder nach Grippe, Scharlach, Windpocken oder Läusen wieder in die Kita dürfen.

Infos und Bestellmöglichkeiten unter 08382/27757-925 oder per E-Mail: Einzelhefte@guell.de