Achterbahnfahrt der Gefühle

Das Leben mit Baby ist aufregend und gleicht einer Achterbahnfahrt: Ganz oben angekommen, kann es mit den Gefühlen auch mal steil nach unten gehen. Unsere Kollegin Steffi muss seit Julias Geburt jedenfalls ab und zu ein paar Tränen verdrücken.



Seit Julias Geburt befinde ich mich gefühlstechnisch im Ausnahmezustand: Ungeahntes Glück wechselt sich ab mit Tränen oder Verzweiflung. Dabei war ich in meiner Schwangerschaft noch sehr ausgeglichen, Stimmungsschwankungen hatte ich praktisch keine. Der Alltag mit einem Neugeborenen hat mich dann aber ziemlich aus den Socken gehauen: Die Nächte waren kurz und in einigen Situationen fühlte ich mich überfordert. Der Baby-Blues lässt grüßen! Ich weiß noch genau, wie ich heulend auf unsere Hebamme wartete, weil Julia nach ihrer Geburt 300 Gramm abgenommen hat. Ich sollte sie rund um die Uhr alle 3 Stunden stillen, was aber vor allem nachts nicht geklappt hat. Erst habe ich unsere Kleine ewig nicht wach bekommen, dann konnten wir beide nicht mehr einschlafen. Die Hebamme hat mich erst einmal in den Arm genommen, und mir versichert, dass sie schon auf diesen Tag gewartet hat. Viele frisch gebackene Mamas haben solche Heultage.

Der erste Muttertag

Julia hat sich inzwischen prächtig entwickelt. Ich bin sehr viel entspannter geworden und genieße es, Mama zu sein. Nahe am Wasser gebaut bin ich aber trotzdem. So wie neulich, als Mathias und ich eine Tierdoku im Fernsehen gesehen haben. Was habe ich mit der Elefantendame gelitten, die sich von der Herde getrennt hat, um ihrem sterbenden Baby in seinen letzten Stunden beizustehen.

Auch an Muttertag sind ein paar Tränchen geflossen – diesmal aber Freudentränen. Mathias und Julia haben auf ihrem Spaziergang mit dem Kinderwagen die Wiesen und Nachbarsgärten geplündert und sind mit einem Strauß selbstgepflückter Blumen zurückgekommen. Der Anblick der beiden hat mich zutiefst berührt. Und mich daran erinnert, wie viel Glück ich doch habe, meinen ersten Muttertag feiern zu dürfen.

Ein Brief an den Papa

Wie es wohl Mathias am Vatertag gehen wird? Männer sind ja bekanntlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Aber auch ihm geht es ans Herz, dass er Papa einer so lieben Tochter sein darf. Wir werden ihn auf alle Fälle je nach Wetter mit einem Brunch oder Grill-Barbecue überraschen. Auch eine Tafel seiner Lieblingsschokolade liegt schon zu Hause im Schrank. Dazu werde ich ihm in Julias Namen einen Brief schreiben. Sie kann ihm ja leider noch nicht mitteilen, wie lieb sie ihn hat. Aber ihr glückliches Lachen, wenn sie ihn sieht, sagt ohnehin mehr als 1 000 Worte.

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.