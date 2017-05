Alles Liebe zum Vatertag!

Zum Vatertag hat unsere Kollegin Steffi in Julias Namen einen Brief an Papa Mathias geschrieben.



Lieber Papi!

Alles Gute zu deinem ersten Vatertag. Da ich mich noch nicht so gut ausdrücken kann, hat Mami mir geholfen, meine Gedanken an dich in Worte zu fassen. Ich möchte dir gerne „Danke“ sagen für unzählige schöne Momente in den letzten fünfeinhalb Monaten. Als ich in den ersten Nächten noch überfordert war mit meinem neuen Leben, hast du mich im Arm gehalten und mit mir auf der Couch geschlafen. Auch tagsüber konnten wir schon viele tolle Kuschelmomente genießen. Wenn du mich morgens aus dem Bettchen holst oder abends nach Hause kommst, hast du immer ein Strahlen für mich übrig. Kein Wunder, dass ich fast immer gute Laune habe, wenn ich dich sehe.

Gemeinsam baden ist das Größte!

Auch das Spielen mit dir macht unendlich viel Spaß. Egal, ob wir gemeinsam meine Spielsachen ausprobieren, oder du mich quer durchs Wohnzimmer fliegen lässt. Mein größtes Highlight ist es aber, wenn du mich badest. Du siehst ja selbst, dass ich mich vor Freude gar nicht mehr einkriege, wenn ich auf dem Handtuch liege und weiß, dass es bald los geht.

Wenn ich gestresst bin, weil der Tag anstrengend war oder wir viel Besuch hatten, bist du mein Fels in der Brandung. Du hast außerdem immer ein Auge darauf, dass ich keinen Hunger und Durst habe, und dafür danke ich dir. Denn mit leerem Magen bin ich einfach nicht ich selbst, da kann ich gar nichts machen! Toll sind auch unsere gemeinsamen Spazierfahrten mit meinem Kinderwagen. Als wir zum Beispiel an Muttertag bei den Nachbarn Blumen für Mami gepflückt haben, um sie damit zu überraschen. Ich habe mir extra Mühe gegeben, leise zu sein, damit keiner auf uns aufmerksam wird 😉 Es war ja schließlich für eine gute Sache.

Du bist der Beste!

Ich freue mich schon auf die kommenden Jahre mit dir. Ganz sicher kann mir niemand das Radfahren besser beibringen als du. Auch das Höhlen bauen wird bestimmt eine spannende Sache werden. Ich freue mich auch schon darauf von dir zu lernen, wie man aus Ästen und Moos ein Osternest baut. Bestimmt hast du auch noch viele andere gute Alltags-Tricks für mich auf Lager.

Ich bin glücklich, denn mit dir habe ich den allerbesten Papi gefunden, den ich mir wünschen kann. Schön, dass es dich gibt.

In Liebe, deine Julia

Merken