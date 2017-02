Augenringe statt Ausschlafen

Julia ist zehn Wochen alt und bei Mama Steffi hat sich ein Schlafdefizit angesammelt. Gut, dass der Papa am Wochenende eine Baby-Schicht übernimmt.



Als ich schwanger war, habe ich kaum einen Gedanken an meinen künftigen Schlaf-Rhythmus verschwendet. Da Mathias und ich als Babys wohl relativ früh durchgeschlafen haben, war meine Hoffnung groß, dass es bei unserer Kleinen einmal ähnlich sein wird. Leider habe ich mich geirrt. Kurze Nächte, Müdigkeit und Augenringe, die an einigen Tagen gefühlt bis zur Nasenspitze reichen, haben bei uns Einzug gehalten. Vom regelmäßigen Schlafen sind wir weit entfernt. Auch davon, dass Julia problemlos einschläft, können wir oft nur träumen. Aufstehen um 10 Uhr? Wäre mal wieder schön.

Am liebsten zwischen Mama und Papa

In den ersten Lebenswochen war Julia mit dem Schlafen noch total überfordert. Aber kein Wunder: Nach der gemütlichen Zeit im Bauch war auf einmal alles anders. So fremd, so weit. Die vertrauten Geräusche fehlten. Und so haben wir unseren anfänglichen Plan, Julia das Schlafen im eigenen Zimmer anzugewöhnen, sofort über Bord geworfen. Sie durfte sogar bei uns im Elternbett schlafen, zwischen Mathias und mir. Oft in unserem Arm, damit sie sich nicht so unsicher fühlt. Nach ein paar Wochen gelang immerhin der Umzug in ihre Wiege.

Wie wird es heute?

Das Schlafen ist momentan wie eine Wundertüte – jeder Abend, jede Nacht hält eine Überraschung bereit. Manchmal weint Julia so lange, bis wir unsere Versuche, sie ins Bett zu bringen, entnervt aufgeben. An guten Tagen schaffen wir es dagegen, sie nach einer Viertelstunde Schlafen zu legen. Und das zu einer Zeit, die uns sogar noch Raum für ein wenig Zweisamkeit schenkt.

Nächtliche Ruhestörung im Eineinhalb-Stunden-Takt? Auch das gibt es. Wenn der Bauch zwickt oder Julia beim Trinken einschläft und kurze Zeit später wieder Hunger hat.

Bitte nicht wickeln

Bei jedem Stillen hoffe ich inständig, dass die Maus nicht in die Windel macht. Und schlage innerlich die Hände vors Gesicht, wenn sie es dann doch tut. Denn wenn ich nachts wickeln muss, kostet mich das ein bis zwei Stunden Schlaf. Julia quasselt anschließend mit ungeahnten Ausdauer und beschwert sich lautstark, sobald ich das Licht ausmache. Wenn sie dann endlich einschläft, kann ich schon die Minuten bis zum nächsten Stillen zählen.

Aber es gibt auch positive Überraschungen. Nämlich dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Als wir vergangenes Wochenende von einem Faschingsball nach Hause kamen, hatte Julia um 3 Uhr zum ersten Mal Hunger. Und hat dann nochmal bis 6 Uhr weitergeschlafen.

Der Papa wandert aus

Es hat ein wenig gedauert, bis wir für Mathias eine passende Lösung gefunden haben. Er steht morgens um 5 Uhr auf, um in die Arbeit zu fahren. Und sollte dafür einigermaßen ausgeschlafen sein. Momentan gehen wir gemeinsam ins Bett, er wechselt dann aber beim ersten Stillen ins Gästezimmer. Dafür haben wir einen Deal geschlossen: An einem Wochenendtag steht er mit Julia auf, und ich darf mich noch mal umdrehen und weiterschlafen. Nach einer Woche „Wundertüte“ ist das ein richtiges Glücksgefühl.

Gehört ihr zu den Glücklichen, deren Baby bereits nach ein paar Wochen durchgeschlafen hat? Oder auch eher in die Kategorie „Augenringe“? Wann hat sich bei euren Kleinen ein Rhythmus eingestellt?

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.