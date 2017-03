Ausflug ohne Baby – ein Protokoll

Einen Tag lang war Steffi ohne ihr Baby unterwegs – und musste dafür einen ordentlichen Vorrat Muttermilch abpumpen. Lest hier, wie es ihr ergangen ist.



Letztes Wochenende war ich zum ersten Mal seit Julias Geburt alleine unterwegs – und damit meine ich länger als nur zwei oder drei Stunden. Mit einer Gruppe von Mädels ging’s nach München, wo wir den Junggesellinnenabschied einer engen Freundin gefeiert haben. Wie viel einfacher war das Weggehen doch ohne Baby. Und wie leicht haben es die Männer… Als stillende Mama ist das Ganze mit sehr viel mehr Aufwand verbunden.

Mein Weggeh-Protokoll

3 Tage vor dem Junggesellinnenabschied, nachts um 3:30 Uhr: Meine Milchbar hat geöffnet, bereits die dritte Nacht in Folge. Unter Tags trinkt Julia fleißig, deshalb pumpe ich nachts ab. Fläschchen mit Milchpulver verweigert die Maus, spätestens nach dem dritten Schluck spuckt sie die Milch wieder aus. Daher bleibt mir nichts anderes übrig. Im Gefrierfach stapeln sich schon die Behälter mit abgepumpter Muttermilch. Ich überlege, wie viel ich für unseren Ausflug noch brauche und ärgere mich gleichzeitig über den Schlaf, der mir gerade flöten geht.

Am Morgen des Junggesellinnenabschieds, 7 Uhr: Julia ist wach. Mathias übernimmt die Frühschicht und steht mit ihr auf. Ich könnte schlafen – eigentlich. In Wahrheit lausche ich, ob Julia nicht endlich Hunger bekommt. Sie sollte noch zweimal trinken, bevor ich losfahre.

10 Minuten vor unserem Treffen: Julia hat natürlich nicht mehr ordentlich getrunken. Stattdessen hat sie Bauchweh; Mathias versucht, sie zum Schlafen zu bewegen. Ich sitze mal wieder mit der Milchpumpe da, damit ich bis zum Abend durchhalte. Zur Sicherheit habe ich auch Stilleinlagen zum Wechseln eingepackt. Natürlich komme ich zu spät zum Treffpunkt.

Zugfahrt nach München, 12 Uhr: Ich stoße ausnahmsweise mit einem Glas Sekt mit den Mädels an, schließlich muss ich heute nicht mehr stillen. Leider bin ich nichts mehr gewohnt, denn danach brauche ich eine Breze. Wie es Julia wohl geht? Hoffentlich bleibt sie entspannt, damit auch mein Mann einen schönen Tag hat.

Eine WhatsApp von Mathias, 13:30 Uhr: Ich kann beruhigt sein, er hat alles im Griff. Die erste Flasche ist geleert, die beiden haben einen langen Spaziergang unternommen und gebadet ist Julia auch schon. Ich soll den Tag genießen und nicht mehr an zuhause denken.

Schon bin ich entspannter. Und so ein Mädels-Tag tut mal wieder gut. Ausgiebig quatschen und vor allem einmal nicht abrufbereit sein. Trotzdem macht mein Herz jedes Mal einen Hüpfer, wenn ich Julias Foto auf dem Display meines Handys sehe.

Essen, 16:30 Uhr: Käse-Krautspätzle? Scharfe Currywurst? Hört sich lecker an, ist aber leider ungeeignet solange ich stille, weil Julia davon Blähungen bekommen könnte. Zum Glück gibt die Speisekarte doch noch etwas Passendes her.

17:30 Uhr: Super Musik, wir stehen auf den Bänken und singen. Leider geht es in 45 Minuten schon wieder nach Hause, länger kann ich ohne Abpumpen nicht mehr überbrücken. Dabei bin ich nicht alleine, drei andere Mütter begleiten mich beim Heimfahren.

Wieder daheim, 20:15 Uhr: Julia schläft. Mathias ist entspannt. Mist: Alle Milchbehälter sind in der Spülmaschine. Ich mache sie sauber, koche ab, pumpe ab. Im Bad wartet die Wäsche aus dem Windelüberlauf. Ab unter die Dusche. Danach bin ich hundemüde. Ist das nur eine Phase, oder bin ich so schnell alt geworden? Ich weiß es nicht. Sicher weiß ich aber, dass die nächste Nachtschicht schon auf mich wartet. Bevor ich ins Bett gehe, bewundere ich aber noch das kleine Wesen, das gerade so selig in der Wiege schlummert. Und denke mir, dass es eigentlich doch nichts Besseres gibt.

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.