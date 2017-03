Danke, liebe Hebamme!

Eine Hebamme, die der werdenden Mama bei Rückenschmerzen hilft und nach der Geburt erste Ansprechpartnerin für Still-Probleme und Schlafschwierigkeiten war – unsere Kollegin Steffi sagt hier einmal Danke für die tolle Unterstützung!



Wie finde ich die richtige Hebamme? Das habe ich mich während meiner Schwangerschaft oft gefragt. In meiner Wunsch-Klinik arbeiten die Hebammen nach Dienstplan – ich konnte mir also keine Hebamme suchen, die Vorsorge, Geburt und Nachsorge übernimmt. Deshalb habe ich mich für eine freischaffende Hebamme entschieden, in der Hoffnung, dass sie sich ausreichend Zeit für uns nehmen kann und weniger unter Termindruck arbeitet.

Auf „unsere“ Hebamme bin ich dann durch die Empfehlung einer lieben Bekannten gekommen. Sie hatte zu Julias Geburtstermin im Dezember tatsächlich noch Zeit. Dazu war sie mir am Telefon sofort sympathisch und wohnt nicht weit von uns entfernt. Also Haken dran.

Schon im letzten Drittel meiner Schwangerschaft stand sie mir hilfreich zur Seite: Ich hatte teilweise so starke Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr richtig schlafen konnte. Meine Hebammen hat mir mit Taping immer schnell und zuverlässig geholfen, nach jeder Behandlung war ich für längere Zeit fast beschwerdefrei.

Hilfe beim Stillen

Nach Julias Geburt wurde unsere Hebamme dann unentbehrlich: Denn wir hatten in der Anfangszeit zahlreiche Fragen und Problemchen. Wie bekommen wir Julias Bauchweh in den Griff? Worauf müssen wir bei der Pflege achten? Warum weint sie?

Durch den starken Milcheinschuss stand ich anfangs kurz vor einer Brustentzündung. Unter Schmerzen stillen, danach abpumpen und anschließend Umschläge machen: Ich hatte bald genug und hätte das Stillen am liebsten aufgegeben. Sie war es, die mich zum Durchhalten animiert hat. Mit ihren Hausmitteln und Tipps wurde es tatsächlich nach etwa einer Woche besser. Heute bin ich ihr dankbar, weil ich weiß, dass ich Julia nichts Besseres mit auf den Weg geben kann als Muttermilch.

Wie kann Julia besser schlafen?

Auch das Schlafen war so eine Sache. Unsere Hebamme hat uns gebeten, eine Woche lang ein Schlafprotokoll zu führen. Als wir es zusammen durchgegangen sind, hat sich herausgestellt, dass Julia am Tag viel zu kurze Schlafphasen hat. Babys fallen wohl erst nach etwa 30 Minuten in den Tiefschlaf – da sie das aber nur ganz selten geschafft hat, war unsere Kleine oft übermüdet und knatschig. Heute versuchen wir, sie regelmäßig zu längeren Schläfchen zu bewegen, teils im Kinderwagen, teils im Tragetuch oder auf dem Arm. Im Bett klappt es unter Tags noch nicht, aber das wird schon noch. Abends versuchen wir, Rituale einzuführen. Stillen, wickeln, die Spieluhr vorspielen, eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, kurz kuscheln und dann ins Bett bringen. Es läuft zwar nicht immer perfekt, aber wird von Woche zu Woche besser.

Wie oft haben wir unsere Hebamme sehnsüchtig erwartet. Teils gespannt, teils überfordert, teils verheult und teils freudig. Wie viel haben wir von ihr gelernt, das uns in unserem Alltag hilft. Und noch heute können wir sie bei Fragen jederzeit anrufen. Was würden wir nur ohne sie machen? Darum sagen wir: DANKE, liebe Hebamme!

Was wir in der ersten Zeit als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.