Das bisschen Haushalt…

Mit dem Baby spielen oder lieber putzen? Unsere Kollegin Steffi versucht, einen guten Mittelweg zu finden. Trotzdem gehören saubere Spiegel und Teppiche inzwischen der Vergangenheit an.



Vor Kurzem hat mir eine Freundin den folgenden Spruch geschickt: „Gute Mütter haben verschmierte Fenster, klebrige Fußböden, Berge von Wäsche, staubige Schränke und glückliche Kinder“. Bei uns sieht es zwar nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa, aber tatsächlich muss ich zugeben, dass unsere Wohnung schon bessere Zeiten gesehen hat. Damit ich ausreichend Zeit mit Julia verbringen kann, habe ich meine Haushalts-to-do-Liste auf mehrere Tage verteilt. Mal wird eingekauft, ein anderes Mal gesaugt. Einige Putzaktionen werden auch einfach aufgeschoben.

Wie es bei uns zu Hause aussieht, seit Baby Julia da ist?

Eine kleine Bestandsaufnahme

• Die sauberen Spiegel, auf die besonders Papa Mathias vor einigen Monaten noch Wert gelegt hat, sind nicht mehr wirklich blitzeblank: Unsere Tochter findet es besonders witzig, wenn sie ihr Spiegelbild „befühlen“ kann. Soll sie gerne machen, wenn sie Spaß daran hat – ich habe mich jedenfalls inzwischen an die kleinen Schmierer gewöhnt und entferne sie nur noch von Zeit zu Zeit.

• Berge von Wäsche: Ja, das kennen wir auch. Sobald die Schmutzwäsche beseitigt ist, quillt der Korb schon wieder über. Ich könnte schwören, dass es hier Heinzelmännchen gibt, die den Wäschekorb über Nacht mit dreckiger Kleidung befüllen.

• Unsere Fußböden schauen einigermaßen gut aus. Das heißt, wenn man nicht genauer hinschaut. Der cremefarbene Teppich unter unserem Esstisch ist mittlerweile mit Breisprenkeln übersäht, die wir nicht mehr rausbekommen. Egal: Uns war beim Einrichten schon klar, dass wir den Teppich irgendwann mal austauschen müssen, wenn unser Kind aus dem Gröbsten raus ist.

• Blitzeblanke Fenster, die mehrmals im Jahr geputzt werden? Ha, guter Witz. Ich habe es mir ja vorgenommen. Aber zuerst hat sich die Putzaktion wegen des Blütenstaubs nicht rentiert. Denn wozu das alles, wenn es drei Wochen später noch schlimmer ausschaut als zuvor. Und seitdem habe ich gerade mal das Schlafzimmerfenster geschafft. Weil Julia seit einiger Zeit nachtaktiv ist, nutze ich ihren Vormittagsschlaf, um mich selber nochmal hinzulegen. Na ja, ich bin guter Dinge, dass ich die Fenster bis Weihnachten alle durch habe 😉

• Die Dachterrasse könnte schlimmer ausschauen, Mathias sei Dank. Den Grobdreck entfernen – kein Problem, das mache ich regelmäßig. Nur Unkraut zupfen belegt auf meiner Prioritätenliste ungefähr den allerletzten Platz. Mein Gatte hat sich vor einigen Wochen erbarmt und die fröhlich vor sich hinwuchernden Pflanzen aus den Fugen gekratzt.

• Mein Auto war schon mal besser in Form. Eigentlich bin ich mit meinem fahrbaren Untersatz sehr penibel, aber mehr als Saugen ist derzeit leider nicht drin. Meinen guten Vorsatz, mal wieder in die Waschanlage zu fahren, habe ich auch noch nicht umgesetzt. Dabei wollte ich meinem Golf schon im Frühjahr eine Luxus-Wäsche samt Unterbodenreinigung verpassen lassen, damit das Salz nach dem Winter abgewaschen wird. Gut nur, dass der Dreck dank der hellen Farbe nicht so stark auffällt.

Ich sehe es entspannt, denn die Zeit des Fensterputzens und Autopolierens kommt sicher wieder 😉 Bis dahin genieße ich es, Julia aufwachsen zu sehen und zwischendurch auch selber einmal die Füße hochzulegen. Man hat es sich ja schließlich verdient!

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.