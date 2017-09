Eine Spielgruppe für Julia

Mit Ende der Sommerferien begann für viele Kinder der Start im Kindergarten und in der Schule. Auch bei Julia gab es eine Premiere: Sie besucht die Spielgruppe. Unsere Kollegin Steffi verrät, wie es ihrer Kleinen gefällt.



Nachdem wir die ersten Lebensmonate sehr entspannt angehen ließen, bekam ich in letzter Zeit das Gefühl, dass sich unsere Kleine nach Abwechslung sehnt. Gut, dass gerade da ein Angebot unserer Gemeinde für die Mutter-Kind-Gruppe ins Haus flatterte. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich für zwei Stunden, dabei sind sieben Kinder und ihre Mamas.

Das erste Mal

Beim Eintrudeln der Mutter-Kind-Gespanne stelle ich fest: Viele kenne ich schon vom Sehen. Julia ist eine von drei Neulingen in der Gruppe, vier Kinder sind bereits im zweiten Jahr dabei. Die Kleinen sind zwischen acht Monaten und zwei Jahren alt.

Zu Beginn singen wir mit unserer Gruppenleiterin Moni, deren Tochter auch dabei ist, gemeinsam ein Lied. Danach werden die Spielsachen in Beschlag genommen: das Spielhaus, die Rutsche, die Baufahrzeuge… Besonders fällt auf: Beschäftigt sich ein Kind mit einem Spielzeug, steigt genau dieser eine Gegenstand um 100 % in der Beliebtheitsskala der anderen 😉

Kontakte knüpfen

Wir Erwachsenen tauschen uns derweil aus: Über kurze Nächte, die ersten Schritte, aber auch über Themen abseits unserer Familien. Nach ungefähr einer halben Stunde gibt es Brotzeit. Die Kinder haben Hunger und die Mamas sehnen sich nach einem starken Kaffee (oder Tee). Dank der vielen Hochstühle sitzen alle gemeinsam an einem Tisch. Für sein Essen ist jeder selber verantwortlich – eine Tatsache, mit der ich mich beim ersten Mal als Anfänger geoutet habe. Denn während die anderen Kinder Brezen und Obst bekamen, konnte ich Julia nur die Milchflasche anbieten. Ein Fehler, der mir seitdem nicht mehr passiert.

Feiern für Anfänger

Momentan basteln wir einen Geburtstagskalender. Denn auch das Feiern kommt nicht zu kurz: Wenn ein Kind (oder eine Mama) ein Jahr älter wird, oder Weihnachten vor der Tür steht, feiern wir diesen Anlass in der Gruppe. Für die Kinder gibt es kleine Geschenke, für die Erwachsenen ein Gläschen Sekt 🙂

Das Ende der Spielzeit wird durch ein Abschiedsritual eingeläutet, bei dem noch einmal gemeinsam gesungen wird und die Kinder trommeln dürfen.

Fazit? Positiv!

Julia scheint die Zeit in der Spielgruppe sehr zu genießen – auch wenn sie gegen Ende meist ziemlich müde wird. Fürs Spielen mit anderen Kindern ist sie noch etwas zu jung. Aber gerade als Einzelkind darf sie sich langsam an Spielkameraden gewöhnen, finde ich. Auch das Teilen der Spielsachen gehört für mich dazu. Vielleicht tut sie sich dann später auch im Kindergarten leichter. Und ich selber freue mich über die tolle Gemeinschaft mit den anderen Müttern.

Was wir im ersten Jahr als Familie noch alles erleben, davon erzähle ich euch an dieser Stelle bald mehr.